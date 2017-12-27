Экс-менеджера избирательной кампании Трампа обвинили в домогательствах

Американская певица 31-летняя Джой Вилла обвинила экс-менеджера избирательной кампании Дональда Трампа Кори Левандовского в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ТАСС.

Пострадавшая заявляет, что Левандовски приставал к ней во время закрытой вечеринки в принадлежащем Трампу отеле. Он дотронулся до нее сзади против воли женщины. Певица призналась, что предупредила Левандовского, что может обвинить его в домогательствах. Однако тот лишь высмеял ее.

В марте 2016 года Левандовского обвинили в нанесении побоев после того, как он слишком сильно схватил за руку журналистку.