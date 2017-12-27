Эксперт: Стрелку с "Меньшевика" грозит максимальное наказание

Я понимаю, что чувствует собственник предприятия, когда его пытаются захватить, но открывший сегодня стрельбу бизнесмен своими действиями загнал себя в угол, значительно усугубив ситуацию. Так прокомментировал действия бывшего собственника столичной фабрики "Меньшевик", устроившего сегодня стрельбу на предприятии, общественный уполномоченный по правам предпринимателей Александр Хуруджи.

Предварительно, по словам правозащитника, можно сказать, что имеет место как минимум два состава преступления, за которое предусмотрена ответственность разными статьями УК РФ - убийство, сопряженное с похищением человека - п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (максимальное наказание смертная казнь); и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа - ст. 317 УК РФ (максимальное наказание смертная казнь). "Вынести приговор в виде смертной казни могут, но его не приведут в исполнение, пока действует мораторий на смертную казнь. Скорее всего, будет сидеть пока не умрет или пока не отменят мораторий и тогда приговор приведут в исполнение. В среднем же за такие преступления дают 15-20 лет колонии", - сказал Хуруджи.

Напомним, в среду утром на фабрике по адресу Иловайская улица, дом 20, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами. По данным столичной полиции, один из участников инцидента причинил огнестрельное ранение одному из своих оппонентов, в результате чего мужчина от полученных травм скончался. По данным "РГ", погиб охранник предприятия.

"Принимаются все меры к задержанию подозреваемого в убийстве", - сообщили в полиции.

В настоящее время периметр и подходы к зданию фабрики оцеплены сотрудниками правоохранительных органов. Дежурят также машины скорой помощи, Центра экстренной медицинской помощи и пожарные. Недавно к месту преступления подогнали машину с телескопической лестницей.

При этом в полиции опровергли информацию о том, что стрелявший захватил заложников и удерживает их на фабрике. В пресс-службе столичной полиции указали, что захвата заложников на территории фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы не было.

Ранее инцидент прокомментировали в Главном следственном управлении СК РФ по Москве. По словам представителя управления Юлии Ивановой, утром 27 декабря бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. "После чего он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался. В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление его задержанию", - отметили в ГСУ Следственного комитета.