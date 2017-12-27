Эксперт: Стрелку с "Меньшевика" грозит максимальное наказание

Предварительно, по словам правозащитника, можно сказать, что имеет место как минимум два состава преступления, за которое предусмотрена ответственность разными статьями УК РФ - убийство, сопряженное с похищением человека - п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (максимальное наказание смертная казнь); и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа - ст. 317 УК РФ (максимальное наказание смертная казнь). "Вынести приговор в виде смертной казни могут, но его не приведут в исполнение, пока действует мораторий на смертную казнь. Скорее всего, будет сидеть пока не умрет или пока не отменят мораторий и тогда приговор приведут в исполнение. В среднем же за такие преступления дают 15-20 лет колонии", - сказал Хуруджи.
Напомним, в среду утром на фабрике по адресу Иловайская улица, дом 20, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами. По данным столичной полиции, один из участников инцидента причинил огнестрельное ранение одному из своих оппонентов, в результате чего мужчина от полученных травм скончался. По данным "РГ", погиб охранник предприятия.
"Принимаются все меры к задержанию подозреваемого в убийстве", - сообщили в полиции.
В настоящее время периметр и подходы к зданию фабрики оцеплены сотрудниками правоохранительных органов. Дежурят также машины скорой помощи, Центра экстренной медицинской помощи и пожарные. Недавно к месту преступления подогнали машину с телескопической лестницей.
При этом в полиции опровергли информацию о том, что стрелявший захватил заложников и удерживает их на фабрике. В пресс-службе столичной полиции указали, что захвата заложников на территории фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы не было.
Ранее инцидент прокомментировали в Главном следственном управлении СК РФ по Москве. По словам представителя управления Юлии Ивановой, утром 27 декабря бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. "После чего он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался. В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление его задержанию", - отметили в ГСУ Следственного комитета.