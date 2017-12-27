Еще несколько человек в КНДР попали под санкции США

Вашингтон ввел дополнительные санкции в отношении КНДР. За причастность к баллистической программе в черный список Минфина США попали члены Трудовой партии Кореи и два высокопоставленных представителя министерства военной промышленности Ли Пён Чо и Ким Чон Сик.

Последний "является ключевой фигурой в развитии баллистических программ Северной Кореи, в том числе в усилиях по переводу ракет с жидкого на твердое топливо". А Ли Пён Чо играет ключевую роль в разработке программ межконтинентальных баллистических ракет.

Как отмечает РИА Новости, нынешний шаг американских властей последовал за принятой 22 декабря резолюцией Совета Безопасности ООН. Новые санкции вводятся для оказания максимального давления с целью изоляции Пхеньяна и полной денуклеаризации Корейского полуострова.