Гость "СОЮЗа" - статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин

В среду на Смоленской площади в Москве высадился небольшой десант союзных СМИ - нас ждал человек, в особых представлениях не нуждающийся.

Григорий Карасин: Надеюсь, что соглашение о взаимном признании виз вступит в силу уже в первые месяцы нового года. Фото: Роман Щербенков

Григорий Карасин в ранге заместителя министра иностранных дел России на протяжении многих лет курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, в том числе с Беларусью. С оценки российско-белорусских отношений и начался наш разговор.

Григорий Борисович, что можете выделить в развитии российско-белорусских отношений в уходящем году?

Григорий Карасин: Выделить что-то одно сложно. Год был активный и традиционно насыщенный контактами на всех уровнях. Президенты встречались восемь раз, главы правительств - десять. Регулярно общались вице-премьеры, руководители отраслевых ведомств. И это было не "общение ради общения", находились развязки по сложным сюжетам (прежде всего по нефтегазовому досье), ставились задачи по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Важной вехой для наших отношений стал прошедший в июне в Москве IV Форум регионов России и Беларуси, который был посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.

Мероприятие показало, сколь высок интерес россиян и белорусов к наращиванию взаимодействия.

Практически все российские регионы имеют соглашения о сотрудничестве с белорусскими партнерами, реализуют с ними проекты в различных областях. К слову, в своем выступлении на Форуме Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что число взаимовыгодных проектов может возрасти и за счет возможностей, которые открываются для бизнеса в новых субъектах Российской Федерации.

Отрадно, что в уходящем году наблюдались позитивные тенденции в торгово-экономическом сотрудничестве. За январь-октябрь товарооборот вырос на 22,2% по отношению к аналогичному периоду 2016 года до 26,18 млрд долл. Наблюдается рост взаимных поставок по большинству товарных групп.

Долгое время пересечение российско-белорусской границы гражданами третьих стран было свободным, хотя правовые основания для этого отсутствовали

Последовательно реализуется наиболее масштабный инвестиционный проект стоимостью 10 млрд долл. США - сооружение Белорусской АЭС в Гродненской области.

В общем, в новый год мы входим с оптимизмом.

Нынешний год проходит под знаком бурного обсуждения единой союзной визы. Как идет работа над соглашением о взаимном признании виз? Какие вопросы планируется решить этим документом?

Григорий Карасин: Долгое время пересечение российско-белорусской границы гражданами третьих стран было свободным, хотя правовые основания для этого отсутствовали. На границе между нашими странами не установлены пункты пропуска, не осуществляется пограничный контроль.

Наиболее рациональным выходом из создавшегося положения было признано формирование единого визового пространства, своего рода "Шенгена на двоих".

В качестве первого шага ведется разработка проекта российско-белорусского межправительственного соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников Договора о создании Союзного государства.

Соглашением будет создана возможность для того, чтобы белорусские визы давали право легально находиться на российской территории, и наоборот, то есть чтобы совершенствовался порядок въезда граждан третьих стран на территорию государств - участников Договора о создании Союзного государства. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее были решены вопросы въезда иностранных граждан, пересекающих российско-белорусскую границу железнодорожным и автотранспортом.

В настоящее время идет щепетильный процесс согласования деталей на экспертном уровне. Наша задача - выйти буквально в ближайшие недели на такое соглашение. Я надеюсь, что оно будет подписано и вступит в силу уже в первые месяцы нового года. По крайней мере для этого мы прилагаем все силы.

На недавнем заседании Совета Министров Союзного государства в Гомеле стороны подписали План совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства. Что предусматривается этим документом?

Григорий Карасин: Комментировать конкретные положения Плана было бы некорректно - двери на "кухню" контртеррористической работы должны быть закрыты плотно. В этом один из залогов ее успешности.

Полный текст интервью со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным - в одном из первых номеров газеты "СОЮЗ.Беларусь-Россия" в новом году.