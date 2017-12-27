Хорватия и Венгрия незаконно депортировали 1,5 тысячи беженцев

Хорватия и Венгрия за текущий год незаконно депортировали со своей территории в Сербию 1,5 тысячи мигрантов. Об этом заявил директор сербского Центра защиты и помощи соискателям убежища Радош Джурович, передает ТАСС.

По его словам, Хорватия ежедневно отправляет в Сербию 30 человек. Всего за 2017 год Венгрия депортировала в Сербию около тысячи мигрантов.

Через Сербию проходит так называемый балканский маршрут, по которому за последние три года прошли около 900 тысяч человек. При этом большая часть беженцев не стремится оставаться в Сербии, намереваясь попасть в Евросоюз.