Где в Беларуси живет настоящий Дед Мороз?

"На рождественские и новогодние праздники едем к родственникам в Беларусь. Подскажите, сможем ли попасть к белорусскому Деду Морозу?Наталья, Самарская область".

Хорошо бы еще определиться к какому? Дедов Морозов в Беларуси нынче больше десяти. Главный с 2003 года обосновал резиденцию в Беловежской пуще на 15 гектарах древнего заповедного леса, где есть ели, которым больше двух веков. В 2013 году пущанский сказочный герой принял миллионного туриста в своем доме с тронным залом. Обустроен и терем Снегурочки. В cкарбнице хранятся сокровища новогоднего волшебника: подарки, рисунки и письма от малышей. В мастерской Матушки Зимы можно своими руками смастерить новогодний подарок для близких: авторское украшение или национальную игрушку-оберег - куклу-мотанку. Ну, или купить. С 10 декабря по выходным и праздникам автобусы сюда, в агрогородок Каменюки, отправляются каждый час.

Кроме того, необычный Дед Мороз в шапке со звездой и подпоясанный солдатским ремнем появился на "Линии Сталина". Он принимает записочки с желаниями, прячет их в капсуле из старой артиллерийской гильзы и обещает распечатать в следующем году. Дед Мороз ждет гостей ежедневно вплоть до 13 января. Цена билета - 10 белорусских рублей для взрослых и 5 - для детей. Если ехать не хочется, то Деда Мороза до 7 января найдете в минском парке Горького. Правда, принимает столичный волшебник посетителей по предварительной записи. А вот в Дзержинском районе в центре экологического туризма "Станьково" Дед Мороз встречает гостей в зоосаду, где живут 40 видов птиц, зубр, волк, пятнистый олень, лама и другие животные.

Как в Беларуси комфортно провести новогодние каникулы?

"Едем на Новый год в Минск. Подскажите, где можно остановиться, чтобы было комфортно и не очень дорого?Алексей, Москва".

Цены на квартиры в Минске на Новый год будут выше, чем в обычные дни. Однушка обойдется 80-100 белорусских рублей в сутки (2640-3300 российских), 120-150 рублей и выше - двухкомнатная. Цены на аренду усадьбы неподалеку от Минска кажутся заоблачными, но если ехать большой компанией, становятся сопоставимы с новогодней ночью в ресторане или отеле, и даже дешевле. Один из приемлемых вариантов: усадьба в 30 км от Минска предлагает домик за 450 рублей в сутки с 31 декабря по 3 января на компанию из 10 человек.

Получается, каждый заплатит по 45 рублей в сутки. В стоимость включены завтрак и обед, новогодний банкет оплачивается отдельно - это еще 50 рублей. Некоторые коттеджи сдаются просто на праздники. Хозяева одного из них в 20 км от Минска просят 3000 рублей за 3 дня с баней. Готовы комфортно разместить до 10 человек. А двухуровневое "поместье" готово принять 20 человек за 1000 рублей в сутки. Обе- щают баню, бильярд, аэрохоккей, караоке и просторный банкетный зал. Более демократичный вариант - съездить на базу отдыха в 65 километрах от Минска, где новогодняя ночь будет стоить от 340 рублей на двоих - с 3-разовым питанием и новогодним банкетом. Желаете встретить Новый год в бане или сауне? Не вопрос: цена - от 80 рублей с человека. Любителям активного отдыха встретить Новый год на горнолыжном курорте предлагают, например, за 560 рублей на двоих с 31 декабря по 2 января. В цене - завтраки и ужины, а также новогодний банкет. Лыжи, каток и бильярд - за дополнительную плату.