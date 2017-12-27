Продолжаем совместный проект "СОЮЗа" и легендарного информагентства

Редакция "СОЮЗа" продолжает совместную с ТАСС рубрику. Сегодня мы предлагаем нашим читателям окунуться в предновогодние хлопоты прошлого столетия.

Дед Мороз родился на Урале

Перед вами фото Валерия Бушухина, сделанное в Оренбурге в канун 1994 года. Следует сказать, что новогодняя тема для старейшего журналиста ТАСС не проходная, у Бушухина есть собственная теория, касающаяся происхождения Деда Мороза. По убеждению журналиста, родился Дед Мороз не в Великом Устюге, а на Южном Урале более сорока тысяч лет назад!

- Именно в те суровые годы всеобщего оледенения, - считает Бушухин, - будущие народы индоевропейской группы сосредоточились в районе Уральских гор - единственном в Европе месте, пригодном для жизни. И первый Дед Мороз мог запросто быть одним из древних уральцев.

В 1988 году с Новым годом советских людей поздравил Рональд Рейган. Фото: Коньков Александр / ТАСС

Рональд Рейган в роли генсека

На этом снимке фотожурналист ТАСС Александр Коньков запечатлел московскую семью инженеров Самородских у телевизора 1 января 1988 года. "Ну и что?" - спросите вы. А то, что слушают москвичи не привычного генсека, а новогоднее поздравление советскому народу президента США Рональда Рейгана. Оно было передано по советскому телевидению. Выступление стало первым и пока единственным в этом жанре. В тот год 29 мая Рейган побывал в Москве с официальным визитом, что вызвало огромный ажиотаж в советских газетах. Он тогда заявил, что более не рассматривает СССР как "империю зла" и что у него сложились дружеские отношения с Михаилом Горбачевым.

В 1976 году Алла Пугачева дебютировала в роли ведущей новогодне- го «Голубого огонька». Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

Какой "Огонек" без Пугачевой?

К счастью, недавний слух об отказе Примадонны участвовать в традиционном "Голубом огоньке"-2017 не подтвердился, и, как сообщили некоторые СМИ, знаменитая певица все же снялась для популярной программы. Меж тем в архивах ТАСС мы отыскали снимок, который в 1976 году сделал Валентин Мастюков. На нем фоторепортер запечатлел первый опыт восходящей звезды советской эстрады в роли ведущей новогоднего "Голубого огонька". К тому времени уже минул год, как Алла Пугачева спела своего "Арлекино" и утром проснулась знаменитой. А на этом "Огоньке" она впервые исполнила две новые свои песни, ставшие впоследствии хитами: "Любовь одна виновата" и "Очень хорошо". В дальнейшем ни одна новогодняя телевизионная программа не обходилась без участия певицы номер один.