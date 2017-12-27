Киев и ЛНР завершили обмен пленными по формуле 75 на 16

Обмен пленными между властями Украины и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) завершен. Как сообщила журналистам представитель ЛНР и руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева, власти Украины передали 75 пленных. В обратную сторону было передано 16 человек.

"Нам отдали 75 человек", - сказала Кобцева. Обмен осуществлялся на нейтральной территории между Майорском, который контролируется властями Украины, и Горловкой. В качестве наблюдателей выступили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Планировалось, что сегодняшний обмен станет самым масштабным за три с половиной года конфликта на востоке Украины. Киев собирался передать 306 человек, а республики Донбасса - 74 человека.

Ранее Кобцева выразила надежду на то, что обмен пленными будет продолжен и в будущем: "Это первый этап, потому что передаются не все удерживаемые лица - как с одной стороны, так и с другой, и мы и дальше будем двигаться в этом направлении".