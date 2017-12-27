Корреспонденты "СОЮЗа" заглянули в гости в минский "Центр моды"

Эта модная история началась давно, в 1948 году. В послевоенном Минске, который восстанавливали из руин всем Советским Союзом, появился Дом моделей - скромная лаборатория моды, в которой трудился всего 21 сотрудник.

После лишений военных лет люди мечтали об устройстве быта и красивой одежде, и советский легпром взялся решать эту задачу теми средствами, которые были в наличии. А было, на самом деле, немного. Первые белорусские модельеры конструировали свои творения из простейших тканей - сурового льняного полотна, полуотбеленного холста, создавая особый, неповторимый крой. Простота тканей требовала изобретательности в отделке - и в ход шло наследие прабабушек-мастериц: мережка, вышивки, орнаменты. Неудивительно, что белорусский дизайн завоевывал победы на международных конкурсах и был настолько ярким явлением, что ознакомиться с работой Дома моделей приезжали даже такие корифеи мировой моды, как Пьер Карден и Тед Лапидус.

Первые белорусские модельеры конструировали свои творения из простейших тканей — сурового льняного полотна, полуотбеленного холста, создавая особый, неповторимый крой

Традиции, заложенные основателями и первопроходцами белорусского дизайна, в минском "Центре моды" берегут и сегодня. Во всяком случае именно одежду из льна наиболее активно закупают российские контрагенты, признается директор Игорь Селицкий:

- Нам лен нравится, и у нас получается его моделировать. Ткани используем Оршанского льнокомбината. Иногда наши дизайнеры выполняют даже ручные росписи, чтобы модели были достаточно уникальны. Конечно, далеко не каждую подиумную модель возможно адаптировать для производства, но мы стараемся это делать. Например, свежая льняная коллекция - из нее мы 40 процентов готовим к выпуску в весенне-летний период.

"Центр моды" входит в концерн "Беллегпром" и небольшими партиями выпускает одежду среднего и премиум-класса: строгие и стильные деловые костюмы, пригодные хоть для приема у английской королевы, элегантные вечерние платья, льняные вещи в классических традициях белорусских модельеров, подиумные модели в единственном экземпляре... Здесь отшивают гардероб для жизни и для сцены белорусские звезды - проходя коридорами Дома моделей, запросто можно встретить лица, хорошо знакомые по телевизионным трансляциям. В 2014 году с приходом нового директора постепенно подтянулись и новые модельеры. Перебрали многих, прежде чем остановились на тройке молодых и перспективных - Антоне Ярощике, Инне Гончар и Юлии Александровой. Критерии отбора Игорь Селицкий обозначает просто:

- Желание работать и чувство тренда. Каждый из наших специалистов силен в своей теме: если у Антона хорошо получается этника, то у Юлии - строгий деловой, классический костюм, а Инна легко движется между стилями. Кроме того, создавая определенные коллекции, при необходимости и желании добавить какую-то изюминку мы привлекаем и сторонних модельеров. В частности, год назад работали с Ириной Бойтик, очень интересным автором.

Антон Ярощик и Юлия Александрова находятся в процессе становления, хотя в их работах уже прослеживается индивидуальный почерк. Юлия попала в "Центр моды", выиграв конкурс "Новые имена". После первой коллекции последовала вторая - и вот уже три года девушка трудится в старейшем модном доме Беларуси.

Опыт, приобретаемый в "Центре моды", вряд ли удастся получить где-либо еще, убежден Антон Ярощик:

- Оторванные от жизни фантазии, характерные для начинающих модельеров, - это все очень быстро проходит при работе на предприятии. Даже когда мы делаем подиумную коллекцию, все равно думаем о том, что эти вещи кто-то когда-то будет носить, - смеется дизайнер.

Ну и, разумеется, мы не могли попрощаться с модельерами, не задав самый животрепещущий вопрос: в чем же встречать грядущий год Земляной Собаки?

- Мы предлагаем для новогодней ночи наряды в приглушенной цветовой гамме - золотистые, зеленоватые тона, - советует Юлия Александрова. - Но тем не менее, как и всегда, в нашей вечерней коллекции присутствует черный цвет - это классика, которая во все времена всех спасает и всегда смотрится весьма элегантно и красиво. Также рекомендуем бархат, пайетки - все то, что на сегодняшний день в тренде и популярно.

Дословно

Антон Ярощик, модельер:

- Немного поблистать в новогоднюю ночь - всегда хорошая примета. Ведь тогда вы будете весь год притягивать к себе успех и финансовое благополучие.