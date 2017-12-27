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27.12.2017 17:20
Рубрика: Экономика

Минпромторг предложил субсидировать производителей игрушек

Текст: Ольга Игнатова
Для того, чтобы стимулировать отечественных производителей игрушек выпускать продукцию по образам популярных российских мультфильмов, Минпромторг России предлагает давать им субсидии, возмещающие затраты на приобретении лицензий у правообладателей мультяшных персонажей.
Фото: Олег Прасолов/ РГ
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Сейчас, как пояснили "Российской газете" в Минпромторге, законопроект вынесен на общественное обсуждение. Российским производителям детских товаров могут компенсировать часть уже понесенных затрат на приобретение у отечественных правообладателей лицензий на право пользования анимационными образами, на приобретение франшизы на производство товаров для детей с использованием анимационных образов и персонажей, на маркетинговые и рекламные мероприятия и даже на оплату страховки от претензий конечных покупателей.

Как считают в Минпромторге, дополнительные деньги от государства помогут не только увеличить долю товаров для детей российского производства, но и постепенно завоевывать иностранные рынки.

Как рассказала "Российской газете" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, доля отечественных игрушек на рынке сегодня составляет всего 22 процента. Соответственно 78 процентов продающихся в магазинах игрушек приезжают к нам из-за границы. Главный поставщик - Китай. Но, как постоянно предупреждает Роспотребнадзор, китайские игрушки порой таят в себе крайне неприятные сюрпризы.

В уходящем году специалистами Роспотребнадзора выявлено более 1000 наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. Наибольший объем - около 52 процентов - приходится на игрушки. Самыми распространенными нарушениями являются пробелы в маркировке товаров (не указан возраст детей, для которых предназначена игрушка, нет даты изготовления). Однако встречаются и более грубые нарушения - превышенное содержание фенола, слишком громкий звук, издаваемый игрушками. Делаются китайские игрушки, как правило, из мягкого полимера - продукта, полученного из отработанных медицинских изделий. Если полимер согреется, то начнет выделять токсичные вещества.

Фото: Олег Прасолов/ РГ
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По словам Антонины Цицулиной, если законопроект Минпромторга будет одобрен, то он существенно поможет производителям. "На выкуп лицензии каждый производитель, который хочет выпускать товары с образами популярных персонажей, тратит порядка 30 млн рублей в год, - поясняет Цицулина. - Всего в год отчисления правообладателям превышают 1 млрд 400 млн рублей. Выпускать игрушки без лицензии - это значит нарваться на очень серьезные неприятности. Поэтому легальные производители платят". Всего сейчас индустрия детских товаров использует более 40 российских анимационных брендов. Общий оборот этих товаров в рознице составляет порядка 20 млрд. рублей в год.

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