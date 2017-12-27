Минпромторг предложил субсидировать производителей игрушек

Для того, чтобы стимулировать отечественных производителей игрушек выпускать продукцию по образам популярных российских мультфильмов, Минпромторг России предлагает давать им субсидии, возмещающие затраты на приобретении лицензий у правообладателей мультяшных персонажей.

Сейчас, как пояснили "Российской газете" в Минпромторге, законопроект вынесен на общественное обсуждение. Российским производителям детских товаров могут компенсировать часть уже понесенных затрат на приобретение у отечественных правообладателей лицензий на право пользования анимационными образами, на приобретение франшизы на производство товаров для детей с использованием анимационных образов и персонажей, на маркетинговые и рекламные мероприятия и даже на оплату страховки от претензий конечных покупателей.

Как считают в Минпромторге, дополнительные деньги от государства помогут не только увеличить долю товаров для детей российского производства, но и постепенно завоевывать иностранные рынки.

Как рассказала "Российской газете" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, доля отечественных игрушек на рынке сегодня составляет всего 22 процента. Соответственно 78 процентов продающихся в магазинах игрушек приезжают к нам из-за границы. Главный поставщик - Китай. Но, как постоянно предупреждает Роспотребнадзор, китайские игрушки порой таят в себе крайне неприятные сюрпризы.

В уходящем году специалистами Роспотребнадзора выявлено более 1000 наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. Наибольший объем - около 52 процентов - приходится на игрушки. Самыми распространенными нарушениями являются пробелы в маркировке товаров (не указан возраст детей, для которых предназначена игрушка, нет даты изготовления). Однако встречаются и более грубые нарушения - превышенное содержание фенола, слишком громкий звук, издаваемый игрушками. Делаются китайские игрушки, как правило, из мягкого полимера - продукта, полученного из отработанных медицинских изделий. Если полимер согреется, то начнет выделять токсичные вещества.

По словам Антонины Цицулиной, если законопроект Минпромторга будет одобрен, то он существенно поможет производителям. "На выкуп лицензии каждый производитель, который хочет выпускать товары с образами популярных персонажей, тратит порядка 30 млн рублей в год, - поясняет Цицулина. - Всего в год отчисления правообладателям превышают 1 млрд 400 млн рублей. Выпускать игрушки без лицензии - это значит нарваться на очень серьезные неприятности. Поэтому легальные производители платят". Всего сейчас индустрия детских товаров использует более 40 российских анимационных брендов. Общий оборот этих товаров в рознице составляет порядка 20 млрд. рублей в год.