Мутко пообещал болельщикам адекватные цены на авиабилеты к ЧМ-2018

Болельщики могут не беспокоиться, что стоимость авиабилетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года будет высокой. Они смогут приобрести авиабилеты по доступным ценам, уверил журналистов вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.

Ранее прошла информация о том, что авиабилеты в города, где будут проходить матчи FIFA, подорожали в несколько раз.

Самое заметное повышение цен на перелет в даты матчей зафиксировали агрегаторы бронирования билетов. Например, из Москвы в Екатеринбург билеты на 15,21,24 и 27 июня дороже в 2 раза, чем в остальные дни июня. Так же цены выросли почти в 2 раза из Москвы в Сочи, Ростов, Калининград, Казань и Петербург, отметила "РГ" представитель российского поисковика авиабилетов "Aviasales" Юлия Домрачева. Но в Москву из регионов можно добраться за адекватные деньги - стоимость в даты матчей не взвинчена, как на других маршрутах, отметила она.

Виталий Мутко поручил Минтрансу проанализировать ситуацию с авиабилетами.

Ранее шли разговоры о возможном финансировании из федерального бюджета авиаперелетов на матчи, но так как рассчитать сложно какой именно будет пассажиропоток в какие именно города с учетом результатов матчей, то пока решили остановиться на уже отработанных железнодорожных перевозках. Тем более, что самолет вмещает в среднем 250 пассажиров, одноэтажный поезд более 500 человек, двуэтажный - более 800 человек, а сдвоенная "Ласточка" - до 800 человек.

Всего на время проведения запланировано 700 составов.