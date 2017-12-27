О чем еще говорить под Новый год, как не о шампанском

Есть у нас еще радости в жизни. И когда год старый, поднадоевший, порой нескончаемый, наконец завершается, мы всегда ставим на стол заранее приготовленную бутылку с золотистой фольгой. Крики "шампанское, шампанское!" не заглушают боя курантов и речи президента, а становятся привычным аккомпанементом. Значит, добрались, дожили и в ознаменование оптимистично ожидаемого счастья сейчас поднимем рюмку с волшебным, чуть шипящим, словно с нами тихонько разговаривающим напитком. Все закончилось, и все начинается снова, с совершенно чистого листа.

Пить, так только в подлиннике

Столица шампанского в городе Реймсе, что в полутора часах быстрой езды от другой столицы - Парижа. В 1927 году Франция приняла закон. До метра, точнее, до десятков сантиметров определен район, который вот уже 90 лет считается единственным и суперточно определенным местом производства шампанского. Площадь виноградников - 30 тысяч гектаров, и каждая сотка драгоценного владения обмерена с несвойственной французам пунктуальной точностью. Из-за больших штрафов мало кто рискнет окрестить шампанским вино, сотворенное из винограда, растущего даже в ста метрах отсюда.

Сколько же марок этого напитка существует? Около 1200. И все официально признанные производители объединены в "Союз шампанского".

Как пить будем

Вы слышали, чтобы дамы изводили целый флакончик духов "Шанель" за один раз? Вот так и с шампанским. Его не пьют ни из горла, ни, не дай Господь, ведрами. Остановитесь на третьей, ну хорошо, четвертой рюмке. Никакого опьянения, лишь чувство некой радости, определенный подъем настроения. Переберете, и голова от настоящего шампанского болеть все равно не будет, но и ощущения от испробованного изыска притупятся.

Не слишком охлаждайте бутылку, это же не водка. Во Франции транспортная компания была оштрафована: бдительные полицейские доложили шампаниярам из Реймса, что их напиток перевозился в фурах с включенными холодильными установками.

А уж если хотите почувствовать себя за столом слегка эстетом, налейте, ни в коем случае не торопясь, искристый напиток в бокал на высокой ножке. Возьмите бокал, поднимите его и насладитесь переливающимися звездочками-пузырьками. Запомните: это вам не красное вино, так что вдыхать его аромат необязательно. Впрочем, если хочется, не отказывайте себе и в этом. Не пытайтесь ложечкой или чем еще размешивать напиток, и уж ни в коем случае не бросайте в бокал никакого шоколада. А потом самый важный глоток. Посмакуйте, ощутите первый и самый приятный вкус. Это не пижонство, а приближение к знакомству с напитком и повышение уровня ваших гастрономических знаний.

Исключение из правил

Был момент, когда странная и страшная болезнь поразила виноградники на склонах Шампани. И тогда еще не сгубленные лозы были перевезены в Испанию. Там они прижились, дали первый урожай. А когда беда покинула Реймс, то французы забрали у испанцев часть ростков и вновь высадили их у себя. И в благодарность за это истинные владельцы марки в первый, он же последний раз позволили называть испанский "Фрешинет" шампанским.

И кто бы и чего бы ни говорил вам о других исключениях, не верьте.

Да, с разрешения Межпрофессионального синдиката производителей шампанского на этикетках лучших игристых вин можно помещать неброское: "изготовлено по методу шампанизирования", но не более того.

Многие наши соотечественники предпочитают французское шампанское розэ - розовое. Тоже ничего страшного. Только учтите: этот сорт не слишком популярен в стране-производителе. Чуть сладковат, немного невыдержан.

А что же наше родное "Советское шампанское" или прочие зарубежные "Спуманте"? Да ничего: их прародители шампанского снисходительно называют "винами с пузырьками". От себя осмелюсь добавить, что "Советское шампанское" рассчитано на любителей сладких и полусладких вин и вполне удовлетворяет многих его закадычных потребителей. Угощайтесь, чем нравится.

Но вот как-то прочитал на сайте, что один из нашенских заводов пошел на рекорд. В канун Нового года сделал "шампанское" (беру в кавычки) в кратчайший срок. Но это же ужасно. Как отправить поезд раньше расписания.

Рекомендую, к исполнению необязательно

Это не личная классификация. Будучи долгие годы членом международной Ассоциации писателей и журналистов, пишущих о вине, посчастливилось частенько наезжать в Реймс. И, отвечая на мой вопрос, какую из марок шампанского, конечно, кроме своей, они предпочли бы видеть на столе в Рождество, все производители отвечали: "Бесспорно, "Крюг".

Познакомился с основателями этого Дома шампанского братьями Крюг. С Анри как-то нашел общий язык, обменивался рождественскими открытками и письмами. Месье Анри легкий в общении, к тому же обладал и легким пером. Присылал мне свои брошюры и книги о шампанском. Во время моих наездов не обходилось без дегустаций.

Чем "Крюг" превосходит остальных? Опять употреблю это слово: "сухой легкостью". Напиток тает во рту. Причина такого качества - весь цикл производства только вручную, никакой современной техники. Начиная со сбора винограда пальчиками и чтобы каждая ягодка (не гроздь) винограда была аккуратно положена в неглубокие (не надо давить плоды) плетеные корзины. Каждый год выпускается полмиллиона бутылок. Можно бы и чуть больше, однако месье Анри объяснял, что не гонится за суперприбылями, а по-настоящему стремится к повышению класса. Это блестяще удается.

За "Крюгом" идет целый ряд марок. Быть может, выделим "Луи Родрер" и "Буланже", делящими призовые места. Совсем близка к этой тройке и воспетая великими "Вдова Клико". Я любил покупать относительно дешевое "Николя". Приятно смаковать шампанское, носящее твое имя. Однако все это дело вкуса. Французское шампанское у нас недешево. Но хоть раз в году можно и позволить.