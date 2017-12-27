Обвинивший экс-президента Аргентины прокурор был убит

Прокурор Альберто Нисман, обвинивший сенатора и бывшего аргентинского лидера Кристину Фернандес де Киршнер в препятствовании расследованию теракта, был убит. Ранее следствие считало, что это самоубийство.

В убийстве подозревается работавший с Нисманом компьютерный техник Диего Лагормасино, передает ТАСС. По словам обвиняемого, он одолжил пистолет Нисману по его просьбе.

Обвинения по этому делу также предъявлены охранникам прокурора. Они подозреваются в ненадлежащем исполнении обязанностей и укрывательстве.

Нисман был найден мертвым в своей квартире в Буэнос-Айресе с огнестрельным ранением в голову 18 января 2015 года. На следующий день он должен был представить свои доказательства вины Фернандес де Киршнер и бывшего министра иностранных дел Эктора Тимермана.