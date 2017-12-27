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27.12.2017 15:51
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Около 25 процентов институтов РАН признали аутсайдерами

Текст: Юрий Медведев
Около 25 процентов академических институтов признаны лидерами в своей научной области, 50 процентов - "середняками", остальные 25 процентов попали в число аутсайдеров. Эти выводы назвал на заседании РАН и ФАНО академик Валерий Рубаков, который возглавлял комиссию по оценке эффективности работы научных организаций. Правда, к аутсайдерам академик применил более мягкий термин - "требующие пристального внимания". Он особо подчеркнул, что экспертиза проводилась жестко, по гамбургскому счету.
Фото: Сергей Куксин/РГ
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Прямо скажем, в нашей науке произошло знаковое событие. Ведь споры о том, как оценивать работу науки, велись несколько лет. Ученые и чиновники приводили свои хотя и полярные, но вполне весомые аргументы. Скажем, сторонники чистой наукометрии настаивали, что число публикаций, цитирований, патентов, молодых ученых в институте, финансирование на одного ученого, участие в международных конференциях и прочие цифры дают полный срез состояния научной организации. Академики утверждали, что нельзя ученого мерить только цифрой, такой формальный подход вредит науке. Сами ученые лучше всего знают, сколько "весит" в науке каждый исследователь. В конце концов, все же удалось достичь согласия. Сегодня ученого и взвешивают и на весах наукометрии, и оценивают авторитетные эксперты. Такой двойной подход и дает итоговую оценку.

Какую картину выявила комиссия, проверив 493 научных организации, входящие в состав Федерального агентства научных организаций, куда переданы институты академии? Прежде всего, эксперты подчеркнули, что "середняки" - это стабильные, успешные коллективы, которые генерируют в стране основную долю знаний.

- Что касается третьей группы, то в большинстве они не выглядят безнадежными, - отметил академик Рубаков. - С ними надо работать, и они вполне способны выйти на высокий уровень.

Он привел еще несколько любопытных цифр. Оказалось, чем больше в институте работает исследователей, тем выше его научные показатели. У лидеров в среднем 200 исследователей, у середняков - 100, у аутсайдеров - 40. Неожиданно, что финансирование во всех трех группах разительно не отличается. Так у лидеров на одного исследователя (из всех источников) приходится в год около двух миллионов рублей, у середняков - 1,7 миллиона, у отстающих примерно 1,5 миллиона. Нет большого отличия и по числу молодых ученых - примерно треть от всего числа исследователей. А вот числу публикаций на одного исследователя в изданиях, индексируемых в базе WoS, расклад такой: лидеры - 0,62, середняки - 0,53, аутсайдеры - 0,11, цитирований соответственно - 34, 14,5, 2.5.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Подводя общие итоги работы комиссии, академик Рубаков выделил несколько позиций, в частности, отметил, что ряд институтов, фактически не имеют программ развития, что есть серьезные проблемы с воспроизводством научных кадров, что необходимо срочно принять программы интеграции академической и вузовской науки.

Кроме того, комиссия выявила, что многие институты сельскохозяйственного профиля не соответствуют основным представлениям о научной организации, во многих финансирование на одного исследователя 300тысяч рублей и меньше. Словом, эта проблем требует особого и срочного внимания РАН и ФАНО. 

Подводя итог, академик Рубаков и президент РАН Александр Сергеев подчеркнули, что прозвучали только предварительные результаты, каждый институт в течение января может подавать апелляцию, которая будет оперативно рассмотрены. А в феврале межведомственная комиссия рассмотрит все эти результаты и примет окончательное решение по итогам оценки эффективности работы ученых.

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