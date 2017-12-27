Попробуем возразить тем, кто ворчит по поводу того, что в нашем культурном пространстве не появляются новые молодые лица. "РГ - Неделя" получила много откликов после публикации материала о пяти самых активных актрисах, мол, забыли и Равшану Куркову, и Марию Шалаеву, и Светлану Ходченкову, и Юлию Пересильд, и Марию Луговую, и других. Мы не забыли, а будем о них писать - как только появятся новые работы с их участием.

Скажем честно - и пятерку актеров есть из кого выбрать. Владимир Яглыч и Данила Стеклов, Андрей Ильин-младший и Иван Янковский, Роман Маякин и Сергей Романович, Иван Колесников и Василий Буткевич, Александр Паль и Павел Чинарев, Риналь Мухаметов и Артем Быстров, Глеб Калюжный и Семен Трескунов... Список можно продолжать - тех, кто заявил о себе и привлек внимание аудитории, не так уж и мало. Однако рискнем предложить сегодняшний вариант, основываясь на громких проектах последнего времени.

Максим Матвеев: Вронский нашего времени

Актер в последнее время даже похудел, что неудивительно - непонятно, как он успевает с одной съемочной площадки на другую. Не успели зрители обсудить Максима Матвеева в роли Вронского в проекте Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", что вышли весной и в начале лета, как актер дал новый повод для разговоров. Он сыграл сразу в двух сериалах, посвященных революции. В фильме Владимира Хотиненко "Демон революции" он - Алексей Мезенцев - выдуманный персонаж, от лица которого, впрочем, ведется повествование. В "Троцком" персонаж Матвеева - убийца главного героя, замаскированный под журналиста, фаната Сталина. Максима Матвеева мы также знаем по сериалам "Бесы" и "Игрок", "Мата Хари" и "Мосгаз", фильмам "Стиляги" и "Тариф Новогодний". Впечатление, что актер - любимчик судьбы и режиссеров, если не знать, какой за всем этим стоит труд.

Егор Корешков: Настоящий дипломат

Егор Корешков может сыграть и героя, и просто обычного парня. Фото: СТС

Сериал Алексея Попогребского "Оптимисты", который вышел в этом году, показал нам, каким умеет быть Егор Корешков в роли молодого дипломата времен СССР. Но вот в конце года на СТС новый многосерийный фильм "Психологини" - в нем Егор Корешков играет домоседа Митю, мужа властной психологини Вики, который занимается дочкой больше, чем вечно работающая мама. Также зрители видели голубоглазого шатена в сериалах "София" и "Достоевский", "Оттепель" и "Отель Элеон", "Восьмидесятые" и "Две сестры-2". Громкие фильмы с заметным участием Егора - это "Метаморфозис", "Стиляги", "Мишень", "Горько!", "Без границ" и другие. Без Корешкова невозможно представить себе и российское театральное пространство - Театр Наций, Центр драматургии и режиссуры, Театр имени Моссовета... Однако не стоит забывать, что Корешков - "Кудряш", то есть выпускник известной своими талантами мастерской Олега Кудряшова, при этом по второму образованию еще и режиссер. Как знать, возможно, он пойдет по стопам Александра Молочникова и сделает в искусстве что-то революционное.

Евгений Ткачук: На коне!

Евгений Ткачук обладает сильной энергетикой. Фото: Первый канал

Глаза разбегаются - даже непонятно, с какого из новых проектов Ткачука начинать. Один из самых громких дебютов нынешнего года "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" раскрыл нам актера и знакомого, и незнакомого. С одной стороны, он уже играл подобного персонажа - парня из народа - в тонкой картине "Зимний путь", с другой - в образ "гегемона" Чеснока Ткачук привнес совершенно новые черты. Тем временем Первый канал показал новый сериал "Непокорная" - в нем герой Ткачука - бандит и вор. Также можно вспомнить, что он уже играл Мишку Япончика в сериале про жизнь и приключения легендарного одессита. Но по-другому. Актер сыграл и в сериале "Хождение по мукам", при этом зритель еще не забыл ткачуковского Гришку Мелехова в "Тихом Доне". А "Бесы"? А "Восьмидесятые"? И в этих сериалах - его заметные роли. В этом году вышел фильм классика отечественного кино Рустама Хамдамова "Мешок без дна", где нет слабых актерских работ. Еще у Ткачука есть конный театр. Сейчас актер "на коне" во всех смыслах.

Александр Яценко: Живет такой парень...

Александр Яценко уже назван актером года. Фото: "Наше кино"

На первый взгляд - типичный парень с внешностью, каких много. Но как только видишь работы Александра Яценко на экране, поражаешься и силе вложенного им, и мощи воздействия. Вот, например, работал Александр с режиссером Борисом Хлебниковым. Снимался у него в фильмах "Сумасшедшая помощь", "Пока ночь не разлучит", "Долгая счастливая жизнь"... А в этом году тандем режиссера и актера потряс Россию не только картиной "Аритмия", где Яценко замечательно сыграл врача "Скорой помощи". Он получил уже несколько наград на различных фестивалях за этот образ. Но "врачебная тематика" нынешнего года на этом в творчестве Яценко не заканчивается. На "России 1" - сериал "Доктор Рихтер" - российская адаптация "Доктора Хауса", в ней Яценко играет... не доктора, но миллионера. Сериальный Яценко - разговор особый. Зрители любят его благодаря таким фильмам, как "Оттепель", "Отличница", "Екатерина", "Тихий Дон", "Фарца" и другим. В "Хождении по мукам" он также сыграл заметную роль. Из киноработ актера еще хочется назвать картины "Дуэлянт", "Ледокол", "Тряпичный союз"...

Александр Молочников: Режиссер "революций"

Александр Молочников уже известен и как молодой режиссер. Фото: HYPE FILM, ART PICTURES STUDIO

С такой внешностью, как у Александра, можно было бы остановиться на актерской профессии и всю жизнь снимать сливки, постоянно находясь в роли героя-любовника. Но нет - он пошел еще и в режиссеры. Ему нет еще и 26, но о нем говорят, как всего пару лет назад - о Василии Бархатове. Оба они талантом и дерзостью ломают многие рамки и традиции. Но Василий Бархатов уже стремительно вырос и повзрослел. А Молочников изо всех сил "идет в рост". Среди его актерских достижений - работы в сериалах "Паук" и "Саранча", "Красные браслеты" и "Салам, Масква!", "Пушкин" и "Закрытая школа". Среди фильмов - это "Блокбастер", "Холодный фронт" и другие. Среди режиссерских работ в МХТ им. Чехова спектакли "19.14", "Бунтари". А в конце года появился еще и "Светлый путь 19.17", в котором Молочников со всей наглостью молодости в компании актеров первой величины переосмыслил революцию. Да и в первых двух спектаклях он брался за историческую тему - размышлял о Первой мировой и о культуре России - в стиле рок. Однако теперь он еще и кинорежиссер. В российский прокат "под занавес" 2017-го вышел его дебют - полнометражный фильм "Мифы". И как сказал продюсер Федор Бондарчук, представляя это кино на премьере, - за все, что вы увидите на экране, ответственность несет один человек - Александр Молочников. Пока груз ответственности не давит на молодого талантливого творца, понадеемся, что он возьмется и за новые эксперименты, и они окажутся удачными.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"