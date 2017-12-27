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27.12.2017 20:22
Рубрика: Происшествия

Свидетель на год

По делу Шакро Молодого новый арест - задержан Алексей Крамаренко
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7461 (295)
Алексея Крамаренко, год назад руководившего управлением СКР по ЦАО, задержали по делу о взятке от криминального авторитета Захария Калашова, больше известного как Шакро Молодой. Многие СМИ уже назвали Крамаренко шефом юридического отдела "Роснефти".

В Следственном комитете РФ эту новость не комментируют. Лишь в столичном подразделении СКР накануне ночью сделали следующее заявление: "Распространенная в СМИ информация о задержании руководителя СУ по ЦАО ГСУ СК России по Москве Андрея Добродомова не соответствует действительности. Он находится при исполнении своих должностных обязанностей и работает в штатном режиме".

Фото: Светлана Батова/ РГ
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Судя по всему, кто-то перепутал бывшего и нынешнего руководителей управления.

В среду пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев сделал следующее заявление:

- Мы подтверждаем, что такой человек работает в компании, но дело, по которому совершается процессуальное действие, не имеет никакого отношения ни к деятельности компании, ни к деятельности Крамаренко в компании, - сказал Леонтьев.

Леонтьев не уточнил должность Крамаренко, подчеркнув только, что в "Роснефти" задержанный занимался вопросами безопасности.

Крамаренко, по неподтвержденной официально информации, считался в деле о взятке главным свидетелем

Сам Алексей Крамаренко уволился из СКР летом 2016 года. Еще тогда ходили слухи, что он вполне может иметь прямое отношение к выходу из СИЗО криминального авторитета по кличке Итальянец. В уголовном деле о взятке он был с самого начала свидетелем. А в получении взятки от криминального авторитета обвинялись полковник Денис Никандров, глава УСБ СКР Михаил Максименко и его зам Александр Ламонов. Собственно Крамаренко, по неподтвержденной официально информации, считался главным свидетелем и на его показаниях и основывалось обвинение первого замначальника Главного следственного управления СК Никандрова.

Фото: Александр Корольков/РГ
Версия: Гендиректор фабрики "Меньшевик" пытался отбиться от рейдеров

Напомним, по данным следствия, Калашов передал сотрудникам СКР миллион долларов для освобождения из СИЗО своего близкого друга Андрея Кочуйкова - Итальянца. Против него завели дело по "облегченной" статье .

А после этого Никандров распорядился не подавать в суд ходатайство о продлении Кочуйкову ареста. И он должен был выйти на свободу. Кочуйкова задержали сразу после того, как он вышел из "Матросской Тишины".

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