Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области культуры

Премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области культуры (распоряжением от 22 декабря 2017 г. N 2901-р) присуждены:

Говорухину Станиславу Сергеевичу, режиссеру-постановщику, Карюку Геннадию Васильевичу, оператору-постановщику, Колесникову Ивану Сергеевичу, актеру, - за создание художественного фильма "Конец прекрасной эпохи";

Трегуловой Зельфире Исмаиловне, руководителю проекта, генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея", Атрощенко Ольге Дмитриевне, куратору проекта, хранителю музейных предметов того же учреждения, Торстенсен Лидии Александровне, автору концепции графического раздела выставки, хранителю музейных предметов того же учреждения, - за выставочный проект Государственной Третьяковской галереи "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения";

Михалкову (Кончаловскому) Андрею Сергеевичу, автору идеи проекта, режиссеру-постановщику, сценографу, Высоцкой Юлии Александровне, актрисе, Домогарову Александру Юрьевичу, актеру, - за постановку трилогии по пьесам А.П.Чехова на сцене театра имени Моссовета;

Фурманову Рудольфу Давыдовичу, создателю, художественному руководителю - директору учреждения культуры "Санкт-Петербургский театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова", - за создание первого в России негосударственного репертуарного театра "Санкт-Петербургский театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова";

Шаумяну Сурену Сергеевичу, руководителю проекта, Литвинову Алексею Валерьевичу, руководителю творческой части проекта, - за создание Академии кинематографического и театрального искусства;

Михайловскому Семену Ильичу, организатору и куратору проекта, комиссару Павильона России на Венецианской биеннале, исполняющему обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской академии художеств", Чекмаревой Ирине Владимировне, дизайнеру, Шелютто Андрею Игоревичу, дизайнеру, - за цикл выставок современного русского искусства и академической художественной школы в России и за рубежом;

Евтушенко Евгению Александровичу (посмертно), поэту, - за собрание сочинений;

Варламову Алексею Николаевичу, писателю, - за художественно-биографическое издание "Шукшин" (серия "Жизнь замечательных людей");

Земцову Юрию Исаевичу, архитектору, генеральному директору закрытого акционерного общества Архитектурного бюро "Земцов, Кондиайн и партнеры", Кондиайну Михаилу Олеговичу, архитектору, заместителю генерального директора той же организации, Поповской Нине Игоревне, главному архитектору проекта, архитектору той же организации, - за создание театрально-культурного комплекса "Новая сцена Александринского театра";

Цепу Анатолию Ивановичу, руководителю проекта, заведующему отделом музыкального искусства федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова", - за общероссийский проект по возрождению и популяризации уникальных традиций национальной музыки народов России "Многоликая Россия";

Малькевичу Александру Александровичу, руководителю проекта, генеральному директору акционерного общества "Омская региональная телерадиовещательная компания", Гуц Наталье Сергеевне, автору, сценаристу и ведущей программ проекта, шеф-редактору редакции тематических программ той же организации, Губанову Павлу, режиссеру программ проекта, - за создание телевизионной детской историко-патриотической игры "Знамя Ермака";

Феоктистову Константину Александровичу, режиссеру-постановщику, - за создание анимационного полнометражного фильма "Три богатыря. Ход конем".