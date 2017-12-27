Пушков: Уместно предложить США отменить поставки оружия Киеву

В ответ на просьбу американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о возвращении российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня есть смысл отменить американские поставки оружия Киеву, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Напомним, о возвращении российских наблюдателей в СЦКК Рекс Тиллерсон попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ходе телефонного разговора.

"Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в СЦКК в Донбассе. В ответ уместно попросить Тиллерсона отменить поставки оружия Киеву", - написал сенатор в своем Twitter.

Решение о выходе российских наблюдателей из состава СЦКК было принято на прошлой неделе. Это решение было принято из-за серьезных трудностей в работе Центра из-за позиции украинских властей.