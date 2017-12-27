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27.12.2017 16:14
Рубрика: Власть

Путин заявил о необходимости избавиться от "серых зон" в экономике

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что долю теневой экономики в РФ нужно сокращать не только репрессивными мерами, но и путем создания привлекательных условий для легального бизнеса.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Комментируя слова бизнес-омбудсмена Бориса Титова о доле "серой экономики" в нашей стране, Владимир Путин сказал о том, что в этом нет ничего необычного. По словам российского лидера, в ряде европейских стран этот показатель выше.

- То есть это не уникальная ситуация для России, но плохая. Нам нужно сделать лучше, чем у них, нам нужно избавиться от этих серых зон, - цитирует Путина ТАСС.

Выступая на заседании Госсовета, президент подчеркнул, что нужно силой заставлять работать в "белую экономику", нужно создавать для этого условия.

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