Арестован экс-глава следственного управления СК по ЦАО Москвы Крамаренко

Суд отправил под арест бывшего начальника следственного управления СК по ЦАО Москвы, передает "Интерфакс".

Ранее Алексей Крамаренко был задержан по делу о получении взятки от криминального авторитета Захара Калашова, известного также как Шакро Молодой. С ходатайством об избрании Крамаренко меры пресечения в виде заключении под стражу в Лефортовский суд обратились следователи. Заседание прошло в закрытом режиме, под арестом экс-глава следственного управления СК ЦАО столицы останется до 15 февраля 2018 года.

Напомним, Крамаренко предъявлено обвинение по статье "получение взятки, совершенное в особо крупном размере". По данным следствия, он вместе с другими следователями Михаилом Максименко, Александром Ламоновым и Денисом Никандровым, проходящими по делу, получил 500 тысяч евро. Подозреваемые своей вины не признают.