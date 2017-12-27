Экс-директор "Меньшевика" скрылся без оружия

Предполагаемый убийца скрылся с территории фабрики "Меньшевик" без оружия. Официальный представитель ГУ МВД города Юрий Титов сообщил об этом в эфире телеканала РБК.

По всей вероятности, Илья Аверьянов покинул фабрику около 10:00. То есть в то время, когда к зданию прибыли бойцы спецназа. Главное, что он бросил оружие на месте стрельбы. Есть вероятность, что он успел уехать на Audi.

По данным ряда источников, в городе введен план "Сирена" для поимки преступника. Ему предстоит ответить за убийство охранника и незаконный оборот оружия.