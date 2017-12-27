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27.12.2017 23:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парфюм, смартфон, сертификат

Что москвичи предпочитают дарить в Новый год?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск №7461 (295)
До Нового года остались считаные дни. Именно в этот праздник нам хочется порадовать близких особенным подарком. В эти дни традиционно вырастает количество выданных микрокредитов. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании "Домашние деньги", проведенного среди московских заемщиков.

На новогодние подарки себе и близким москвичи берут небольшие кредиты - около 25-35 тысяч рублей. Обычно количество подобных займов, выдаваемых за две недели до Нового года, возрастает в среднем на 30% по сравнению с другими месяцами.

- Согласно опросу москвичей, оформивших заявку на кредит перед праздниками, большую часть одобренной суммы они потратят на подарки, новогодний стол и примерно 10% на развлечения в каникулы - кино, театр, рестораны и кафе, - рассказал главный исполнительный директор одной из микрофинансовых организаций Андрей Бахвалов.

Фото: depositphotos.com
Названы самые желанные для россиян подарки

На какие же подарки москвичи берут микрозаймы? В числе самых популярных из года в год остаются косметика и парфюм - 30% заемщиков потратят деньги на их покупку. 28% порадуют близких новеньким смартфоном. Около 25% взяли мелкий заем, чтобы купить бытовую технику - чайник, кофемашину, утюг, фен, ноутбук. Одежду или обувь думают подарить 8% заемщиков, 5% взяли деньги на ювелирные украшения, 4% - на покупку подарочного сертификата.

Тем, кто еще не определился с подарком, вовсе не обязательно бегать и толкаться по торговым центрам. Можно соединить приятно с полезным - прогуляться по новогодней Москве на фестивале "Путешествие в Рождество" и заодно присмотреть презент. Вот только несколько ярмарок с оригинальными подарками.

В числе самых  популярных из года в год остаются косметика и парфюм

На площади Революции представлен большой выбор ярких сувениров - затейливые фигурки сказочных героев, маски из елецкого кружева, авторские новогодние цветочные композиции, современные и антикварные новогодние игрушки.На Тверской площади можно найти европейские подарки и угощения. Например, здесь можно купить немецкий рождественский кекс штоллен, который по традиции пекут за два месяца до начала праздника. Или сладости и пряники из Латвии, необычные елочные игрушки из Дании, Франции и Германии, литовские шерстяные пледы и другие вязаные аксессуары, польскую керамическую посуду и множество других товаров для украшения дома.

Фото: Depositphotos.com
Какие подарки россияне мечтают получить на Новый год

На Новом Арбате можно купить традиционные свитера с оленями, минималистичные елочные украшения, книги, а также немецкий детский деревянный конструктор. А в Камергерском переулке помимо этого есть еще и вязаные шарфы, и вкусная натуральная карамель.

Свечи, книги, календари и колокольчики можно найти на Гоголевском бульваре. Здесь продаются товары, произведенные в российских православных монастырях и храмах.

На северо-востоке столицы стоит отправиться за покупками на улицу Хачатуряна. Мед и продукты пчеловодства, леденцы и имбирное печенье, пряники, украшенные в театральной тематике, и многое другое ждет в шале сладкоежек.

На западе Москвы в районе станции метро "Молодежная" на Ярцевской улице посетители смогут купить изделия из глины, головные уборы, свежую рыбу, икру и морепродукты.

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