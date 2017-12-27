Обьявлен конкурс на поставку поездов для "наземного метро" в Москве

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) объявила конкурс на поставку 23 составов для первого Московского центрального диаметра (МЦД 1) Лобня-Одинцово. Информация размещена на портале госзакупок. Первые поезда должны прийти летом 2018 года.

ЦППК имеет 15-летний контракт на пригородную перевозку пассажиров почти на всех направлениях Московского региона. Как сообщает пресс-служба компании, составы должны развивать скорость до 120 километров в час, при этом быть приспособлены для частых остановок, иметь большую пассажировместимость, планировку сидений 2+2, сквозной проход, широкие двери, не менее двух туалетов, тепловую завесу.

Как раннее отмечал исполнительный директор ЦППК Максим Дьяконов, первоначальная стоимость контракта составляет около 23 млрд рублей.

Свою заинтересованность в участии в конкурсе высказывали Трансмашхолдинг, сейчас поставляющий электрички для компании, Синара (производитель "Ласточек"), а также один из корейских производителей поездов.

Ранее было объявлено, что перевозки по первому диаметру могут быть начаты в тактовом движении с частотой в часы пик раз в шесть минут в конце 2018 - начале 2019 года.

Еще один конкурс на поставку поездов для МЦД 2 Нахабино-Подольск ЦППК планирует объявить весной будущего года.