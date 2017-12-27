Последние дни года станут в центре России рекордно теплыми

Рекорды тепла могут быть поставлены в ряде областей центральной части России, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. В том числе в Москве и Московской области.

Практически уничтожит сугробы температура 29 декабря, когда столбики термометров поднимутся до 3-5 градусов. Прежний рекорд был поставлен в 3,6 градуса в 1998 году. Ближайшие дни суточная температура будет переходить через ноль: ночью понижаться до -3 градусов, днем расти до +2. Это еще больше осложнит и без того не простую дорожную обстановку в столице.

Максимальная высота снега в столичном регионе сейчас 17 сантиметров. Из-за тепла он будет оседать. Совсем без снега в Новый год мы не останемся, уверяет Людмила Паршина, но он сильно подтает.

На юге снижается риск оползней. Из-за сильных осадков в Крыму и Краснодарском крае в горах произошел сход грунта, а в некоторых реках вода поднялась на 1,5 метра. Сегодня интенсивные осадки прекратились и риск оползней снизился.

Идет на спад и ураган на Камчатке, хотя еще накануне скорость ветра достигала 50 метров в секунду. Это примерно соответствует скорости движения поезда "Сапсан".

Наметает сугробы перед праздником во многих регионах страны. Сильный снег ожидается 28 декабря в Коми, а 29-го в Тверской области. В ближайшие дни будет снежно в Новосибирской и Омской областях, Алтайском крае и Хакасии. Метели в Хабаровском крае ждут с усилением ветра на побережье до 30 метров в секунду.