Пожар на складе в подмосковном Домодедово локализован

Пожар на складе в Домодедово удалось локализовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления кризисными ситуациями МЧС РФ.

По имеющейся информации, огонь был локализован на площади 1500 квадратных метров.

Как сообщили в центре, угрозы распространения огня на соседние строения нет. Сейчас проводится работа по ликвидации пожара.

Ранее СМИ сообщали о том, что в подмосковном Домодедово на территории промзоны произошел крупный пожар. В частности, говорилось о том, что горит склад с пиломатериалами.