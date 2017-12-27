Спецназ проник на фабрику "Меньшевик"

Подразделения Росгвардии и полиции прошли в здание фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУ МВД столицы Юрия Титова, подразделения спецназа проводят "зачистку" здания.

По предварительным данным, здание ранее было закрыто, но спецподразделениям удалось вывести двоих мужчин на улицу. Территория фабрики "Меньшевик" обширная, бойцам предстоит проверить множество производственных помещений. Где именно находится стрелок пока неизвестно.

Ранее вооруженный мужчина сообщил СМИ, что собирается "биться до конца". Тем не менее никаких выстрелов с территории фабрики не слышно.