Театр имени Покровского войдет в состав Большого

Московский камерный музыкальный театр имени Покровского будет присоединен к Государственному академическому Большому театру России. Об этом стало известно в среду, 27 декабря. Соответствующее решение приняло министерство культуры РФ.

"Камерный театр будет присоединен к Большому в особом статусе, получит статус камерной сцены Большого театра имени Бориса Покровского. Речь идет не о ликвидации, а о реорганизации, присоединении. Целью является развитие театра, поиск новых форматов", - сообщила пресс-служба ведомства.

Министр Владимир Мединский уже проинформировал коллектив Камерного театра о ситуации и представил ему гендиректора ГАБТ Владимира Урина в качестве будущего руководителя, говорится на сайте Большого театра.

Там отмечается, что до конца текущего сезона - до июля 2018 года - труппа Камерного театра продолжит "выполнять свои обязательства перед зрителями и будет работать в соответствии с ранее утвержденными планами".

О конкретных планах деятельности Камерного в новом статусе будет объявлено не ранее мая - на традиционной пресс-конференции руководства Большого театра.

"Мы очень надеемся продолжить традиции, заложенные Борисом Александровичем Покровским, и максимально сохранить наследие этого выдающегося мастера", - цитирует сайт ГАБТ Владимира Юрина. Он добавил, что Камерная сцена, вероятно, станет "своего рода школой для молодых композиторов, режиссеров, дирижеров и артистов, то есть площадкой для молодежных программ".