В Москве мужчина открыл стрельбу на фабрике

На юго-востоке Москвы мужчина открыл огонь в здании одной из фабрик. По данным РИА Новости, один из пострадавших был серьезно ранен и погиб на месте.

Конфликт, по предварительным данным, произошел на Иловайской улице, на территории промышленного предприятия. Агентства со ссылкой на источники и главк полиции сообщили, что конфликт произошел из-за хозяйственного спора. Как сообщает ТАСС, злоумышленник выстрелил в одного из своих оппонентов из пистолета. По разным данным, преступник успел ранить еще нескольких человек, однако пока официально информация не подтверждена. По другим данным, в здании могут быть заложники.

В пресс-службе ГСУ СК по Москве корреспонденту "РГ" сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, информация о деталях ЧП уточняется.