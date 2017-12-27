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27.12.2017 10:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве мужчина открыл стрельбу на фабрике

Текст: Сергей Бабкин

На юго-востоке Москвы мужчина открыл огонь в здании одной из фабрик. По данным РИА Новости, один из пострадавших был серьезно ранен и погиб на месте.

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Конфликт, по предварительным данным, произошел на Иловайской улице, на территории промышленного предприятия. Агентства со ссылкой на источники и главк полиции сообщили, что конфликт произошел из-за хозяйственного спора. Как сообщает ТАСС, злоумышленник выстрелил в одного из своих оппонентов из пистолета. По разным данным, преступник успел ранить еще нескольких человек, однако пока официально информация не подтверждена. По другим данным, в здании могут быть заложники.

В пресс-службе ГСУ СК по Москве корреспонденту "РГ" сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, информация о деталях ЧП уточняется.

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