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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выстрелил и ушел

На московской кондитерской фабрике случилось происшествие со стрельбой
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7461 (295)
Кондитерская фабрика "Меньшевик", что на юго-востоке Москвы, стала причиной громкого скандала со стрельбой и даже погибшими людьми.

Сейчас существует несколько версий того, что предшествовало ЧП и что потом произошло на фабрике.

Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова сообщила "РГ", что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Кстати, возбуждение дела по последней статье возможно будет оспорено защитниками - человек стрелял из зарегистрированного оружия (карабин "Сайга") и по одной из версий - в целях самообороны.

Фото: Светлана Батова/ РГ
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По информации из источников в правоохранительных органах, утром 27 декабря 2017 года бывший собственник фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, находясь на ее территории по улице Иловайская в Москве, вступил в словесный конфликт с нынешними собственниками фабрики. После этого он достал оружие и несколько раз выстрелил, ранив охранника, который от полученного ранения скончался.

По информации СМИ, бывший собственник фабрики Аверьянов, который, потеряв собственность, остался лишь директором предприятия, задолжал чуть ли не 4 миллиона рублей. И новые собственники с судебными приставами пришли с требованием взыскать долг. Но директор с решением арбитража не согласился и занял глухую оборону. С перестрелкой. Его в течение всего дня пытались задержать сотрудники полиции и Росгвардии. Ближе к вечеру выяснилось, что Илья Аверьянов смог покинуть территорию фабрики. Правоохранители вели его розыск в окрестностях предприятия.

Для понимания того, что случилось, важна предыстория конфликта. Корреспондент "Российской газеты" пообщался с одноклассником этого стрелка - Германом Батасовым. Тот рассказал, что Илья Аверьянов никакой не бывший директор, а вполне действующий. Решения об отстранении его от должности нет. И на хладнокровного убийцу он не похож - хороший семьянин, восемь детей.

На момент, когда готовилась публикация, директор Илья Аверьянов ушел с территории фабрики

Знающие этого человека уверены, что взяться за оружие его вынудили крайние обстоятельства.

По словам Германа Батасова, на фабрике "Меньшевик" был совершен рейдерский захват, в котором участвовали два прокурора, уроженцы Северного Кавказа. У Ильи Аверьянова эти правоохранители якобы пытались "отжать" производство в течение четырех лет.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В то роковое утро, по словам Германа Батасова, группа кавказцев перелезла через забор предприятия и ворвалась к гендиректору.

И он для самообороны применил свою "Сайгу". Впрочем, все нюансы происшедшего выяснит следствие. Как утверждают собеседники "РГ" в Росгвардии, если не чувствуешь вины - сразу сдайся, и спецназ тебя не тронет, будешь жив.

Для розыска Аверьянова вчера вечером по всему городу были объявлены планы "Перехват" и "Сирена". Всем полицейским розданы фотографии преступника.Известно, что скрылся мужчина еще до того, как было выставлено оцепление вокруг фабрики, и что ружье он бросил на месте преступления. Ружье "Сайга" полицейские изъяли, оно теперь будет вещественным доказательством по делу об убийстве.

Прокурор Москвы Владимир Чуриков взял на контроль ситуацию на фабрике "Меньшевик".

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