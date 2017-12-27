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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С обеда не вернулся

За сбежавшего полковника ФСБ Сенина придется отвечать его водителю
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7461 (295)
Мосгорсуд признал законным арест Виктора Клуженкова - водителя семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который проходит обвиняемым по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко.

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Таким образом, Виктор Клуженков останется под стражей до 21 марта 2018 года. Самому полковнику Сенину вменяется посредничество в передаче взятки в 800 тысяч долларов от владельца ресторана "Ля Маре" через генерала полиции Алексея Лаушкина Дмитрию Захарченко. Следствие считает, что водитель Клуженков, который работал на Сенина неофициально, помог Сенину скрыться от следствия. По данным СМИ, в конце апреля 2017 года Сенин ушел на обед, оставив сослуживцам по ФСБ ключ от сейфа, и больше на службу не выходил.

Затем в сейфе были обнаружены удостоверение и рапорт Сенина об увольнении из органов. На него завели уголовное дело о дезертирстве.

Полковнику ФСБ, который объявлен в розыск, также заочно предъявлено обвинение в самовольном оставлении места службы.

На данный момент в рамках дела проведено более 80 допросов свидетелей, более 20 обысков, в территориальные органы Росреестра направлено около 50 запросов, назначены биологическая и почерковедческая экспертизы, ведется поиск имущества Сенина.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 8 апреля 2018 года. Сам водитель Виктор Клуженков свою вину категорически отрицает.

В то же время, как накануне сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, следствие не установило криминальной составляющей в действиях руководства полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Что касается подчиненных Захарченко, то они, по словам Петренко, действовали в "точном соответствии со своими должностными обязанностями, которые оперативники должны исполнять".

Ничего незаконного в их действиях следствие тоже не видит, пояснила представитель СКР.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей.

Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте.

Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

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