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27.12.2017 04:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Амур" вырвал важную победу у "Северстали"

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Пресс-служба ХК "Амур" Фото: Пресс-служба ХК "Амур"
Фото: Пресс-служба ХК "Амур"

И "Амур", и "Северсталь" подошли к матчу в Хабаровске с максимальной турнирной мотивацией - обе команды располагались на девятых местах в своих конференциях в шаге от зоны плей-офф.

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Бескомпромиссным поединок стал сразу - весь первый период борта раскачивались от силовых приемов, примененных игроками. С голевыми моментами было хуже, впрочем, пару раз хабаровчане вполне могли открыть счет.

Во втором периоде за две минуты и 34 секунды зрители увидели три гола. Сначала Ян Коларж неотразимо щелкнул по воротам Гудачека в большинстве. Через полторы минуты уже защитник "Северстали" Максим Веревкин реализовал численное преимущество. А спустя еще минуту "Амуру" удалась атака с ходу - Александр Пикар прострелом создал панику у ворот соперника, а Томаш Зогорна быстрее всех сориентировался в обстановке и распорядился шайбой.

На первой минуте третьего периода быстрый гол забивает "Северсталь" - после выигранного вбрасывания отличился Максим Рыбин. Но "Амур" не собирался дарить очки. Рассказов и Кондратьев вывели Пикара на бросок, справиться с которым Гудачек не смог. Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев запросил видеопросмотр, предполагая положение "вне игры" у хабаровчан. После долгого совещания судьи решили, что взятие ворот состоялось по правилам, и "Амур" вышел вперед.

Эффектную точку в матче поставил Кирилл Рассказов. Выйдя один на один с Юлиусом Гудачеком форвард ложными движениями отправил вратаря в один угол, а шайбу - в другой.

4:2 - "Тигры" одержали третью подряд домашнюю победу и поднялись на восьмое место в турнирной таблице "Востока".

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