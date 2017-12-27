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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выше крыши

На Сахалин обрушились ураган и мощный снегопад
Текст: Юрий Батин ("Российская газета", Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7461 (295)
Обрушившийся на Сахалин циклон превратил центральную и северную части острова в большой сугроб, в котором вязнут люди и техника. Ураганный ветер в течение двух суток срывал с домов крыши, валил елки на площадях и опоры ЛЭП. 26 населенных пунктов остались без света. В трех районах введен режим ЧС.
Циклон превратил центральную и северную части Сахалина в один большой сугроб. Фото: Виктор Гуменюк Циклон превратил центральную и северную части Сахалина в один большой сугроб. Фото: Виктор Гуменюк
Циклон превратил центральную и северную части Сахалина в один большой сугроб. Фото: Виктор Гуменюк

Улицы и дворы в населенных пунктах Углегорского, Холмского и Томаринского районов засыпало снегом по окна первых этажей. Вчерашнее утро началось с того, что люди откапывали двери домов и пробивали траншеи, чтобы попасть на работу. Но еще больше неудобств и опасностей нес ветер, порывы которого достигали 50 метров в секунду. Более 30 зданий остались без крыш.

Первым делом требовалось вернуть свет в дома. Но нулевая видимость и отсутствие проезда по трассам не позволили энергетикам приступить к ремонту поврежденных объектов в Углегорском районе.

- Мы просто не можем добраться до них. Как только улучшится погода, а дороги расчистят от снежных заносов, направим в Углегорск дополнительные бригады, - рассказала пресс-секретарь "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.

Фото: depositphotos.com
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Ситуацию в этом районе усугубило то обстоятельство, что большинство котельных здесь "привязаны" к дизельным электростанциям. А горючее на ДЭС без подвоза стало быстро заканчиваться. Люди могли остаться не только без света, но и без тепла. По решению правительства региона в Южно-Сахалинске была сформирована автоколонна с дизельным топливом для Углегорского района. Машины вышли в путь в сопровождении снегоочистительной техники во вторник вечером. При хорошей погоде они добрались бы до места назначения за несколько часов. Но к моменту подготовки этого материала (почти сутки спустя!) автопоезд еще находился в пути. На некоторых участках скорость его продвижения составляла не более 5-6 километров в час.

В среду на острове царил транспортный коллапс. По восьми маршрутам было приостановлено движение междугородних автобусов, на одном из направлений отменены пригородные поезда, из-за шторма закрыли паромную переправу Ванино - Холмск...

Тем временем

Циклон принес пургу и на Камчатку. В краевой столице стихия разыгралась так, что мэрия Петропавловска-Камчатского не только отменила занятия в школах, но и обратилась к работодателям с просьбой дать людям незапланированный выходной. Добраться до мест работы многие горожане просто не могли, поскольку расчистить от сугробов к утру удалось только центральные трассы. Да и опасно было выходить на улицу из-за ураганного ветра.

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