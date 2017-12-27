На Чукотке из-за ветра вынужденно сел Ми-8

Вынужденную посадку на территории аэродрома в чукотском селе Нутэпэльмен совершил рейсовый вертолет Ми-8.

Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Чукотскому АО.

Инцидент произошел из-за сильного порыва ветра. Вертолет сел в десяти метрах от взлетной полосы. Никто не пострадал.

Ми-8 выполнял рейс Эгвекинот - Ванкарем - Нутэпэльмен. На его борту находились 11 пассажиров, в том числе три ребенка, и три члена экипажа. Все пассажиры - жители села Нутэпэльмен.

Вертолет остался на месте вынужденной посадки. 28 декабря его обследуют эксперты.