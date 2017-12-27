В Хабаровском крае из-за метели обесточены 17 сел

К полудню 27 декабря бригады электросетей наладили подачу электроэнергии в восемь сел и поселков Ульчского и Ванинского районов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Обесточены 17 населенных пунктов в трех районах: Ульчском, Николаевском и Ванинском. Без электричества остались около 1500 жилых домов, большинство из которых частные, а также 11 детских садов, десять школ и столько же фельдшерско-акушерских пунктов.

Несмотря на сложные метеоусловия - снег, метель, - аварийно-восстановительные работы продолжаются без перебоев. Более 30 специалистов устраняют последствия обрывов ЛЭП, перехлеста проводов, повреждения опор.

Теплоснабжение населенных пунктов не нарушено, котельные работают в штатном режиме.