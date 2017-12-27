В Перми с дрейфующей льдины спасли четырех рыбаков

Сегодня утром в районе Камской ГЭС от берега оторвалась большая льдина, площадью более 300 квадратных метров, на которой в тот момент находились пятеро рыбаков.

Один из мужчин успел выпрыгнуть на берег, а четверо его приятелей оказались в опасности - льдина начала дрейфовать вниз по течению реки.

Как пояснили в Пермской городской службе спасения, на место происшествия сразу же после сообщения очевидцев происшествия выехали две бригады спасателей. Они вывезли попавших в беду рыбаков на берег, используя пожарный катер. При этом никто из любителей подледного лова не пострадал.