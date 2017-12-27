Они сменили бушлаты на белые рубашки и едут за сто километров от Новосибирска играть спектакль. На шестерых артистов, которые отбывают срок, пятеро сопровождающих сотрудников воспитательной колонии - ведь не дай бог, что. "Гастроль" у них первая. В зале - аншлаг. И зрители ликуют от счастья.

О пользе волонтерства администрации Новосибирской воспитательной колонии "напомнило" в этом году начальство. "Сверху" пришел формуляр о том, что надо равняться на передовой опыт соседей. Все верно: в Томске, где находится одна из двух в стране девичьих воспитательных колоний, несовершеннолетние преступницы взяли шефство над детским реабилитационным центром. В Новосибирске администрация, чего греха таить, несколько растерялась. Ладно, девчонки - а здесь ведь парни. С самой незавидной репутацией. Жулики - если на профессиональном жаргоне правоохранительных органов. О таких волонтерах мало кто мечтает. "Кто нас к себе пустит?" - было опасение. Пустили.

С чем повезло Новосибирской воспитательной колонии, так это с председателем попечительского совета: Надежда Лобанова, директор ДК имени Октябрьской революции, и в искусство воспитанников погрузила, и в волонтеров превратила. Волонтерство тоже получилось нестандартное (снег убирать и полы мыть), а возвышенное. "Вы артисты!" - слышат теперь шестеро осужденных. Правда, чаще всего за этим следует - уберите реквизит, разбросали, артисты так не поступают! - но все равно приятно.

И вот, впервые выехав из-за "колючки", волонтеры осчастливили Ояшинский дом-интернат для детей-инвалидов. "Осчастливили" - без тени иронии. "К нам редко, к сожалению, приезжают", - сдержанно говорит кто-то из здешних педагогов. Это огромное учреждение, здесь более 450 детей. Мобильных ребятишек, которые самостоятельно ходят или передвигаются на колясках, тут около сотни. Именно они стали зрителями спектакля, и играть для них пришлось дважды - всех желающих небольшой зал не вместил. Выступление подростков эта чрезвычайно эмоциональная и восприимчивая публика принимала так, будто на сцене "звезды континентов". А мальчишки из колонии, глядя в зал, тоже заметно волновались. И спрашивали потом про зрителей: "А родители их здесь бросили, да?".

Для юных осужденных эта тема очень важна - большинство парней, которые в пятнадцать лет загремели за решетку, винит в этом не себя, а родителей. Не могут простить их пьянство и равнодушие. В колонии их учат ответственности. Но учатся они с трудом. И в глубине души все так же чувствуют себя брошенными. Маленькими, несчастными жертвами, а не преступниками. Увидеть тех, кто абсолютно беспомощен, кто не только брошен родителями, но и заперт в собственном теле как в тюрьме, и навсегда, - это потрясение. Волонтерство стоило придумать хотя бы для этого. А уж что почувствовал заключенный, когда один из малышей кинулся к нему и стал целовать руки, вообще сложно представить.

Ну, допустим, "руки" - это преувеличение. Не руки, а копыта. Потому что играют подростки в костюмах. Ростовые куклы. Эксклюзив. Сшиты по заказу Надежды Лобановой. "Наденьте головы!" - одно из самых распространенных указаний на репетициях. Кстати, актера для персонажа с рогами и копытами, было в колонии найти труднее всего. "Я козла играть не буду!" - отказывались осужденные. Не по "понятиям", надо полагать. Пришлось по-доброму уговаривать - мол, увидит тебя кто-то слабый и больной, улыбнется, станет ему лучше... Подействовало.

Кстати, один из актеров, выступающий в костюме Медведя, знаком "РГ". Год назад мы писали о необычном конкурсе исполнителей рэпа в воспитательной колонии и его победителе - омиче Александре Зонове, который сам пишет песни. За минувший год Саша кое-что сделал для хип-хопа - записал полтора десятка новых треков. Группу "АИД" (первые буквы имен - Александр, Иван, Данил), о которой говорили год назад, создать так и не удалось - "И" и "Д" пропали. Зато появился дуэт "Тет-на-тет" с недавно прибывшим в колонию Ильей. Читают отлично - даже Надежда Лобанова напевала очередной хит тюремных рэперов, уезжая из Ояша: "Разорвать танцпол!..". В марте Зонов освобождается. Намерен остаться в Новосибирске и серьезно заняться творчеством. Может быть, продолжит и с волонтерством.

Между тем

Вторая "гастроль" осужденных артистов состоялась за считаные дни до Нового года - в одном из детских реабилитационных центров. А вообще, по словам Марины Балако - начальника отдела по воспитательной работе с осужденными Новосибирской воспитательной колонии, - спектаклями и выступлениями волонтерство, возможно, не ограничится. Недалеко от НВК есть поселок, где живут ветераны ГУФСИН. Некоторые уже совсем старые, и от помощи в доме и на участке уж точно не откажутся. Кстати, Марина Балако, отвечая на вопрос "РГ", высказалась категорически против снижения возраста уголовной ответственности за тяжкие преступления - эту инициативу сейчас обсуждают в России. "У двенадцати-тринадцатилетних личность еще не сформирована, - говорит она. - Изоляция может иметь в этом случае катастрофические последствия. Мы боремся за каждого, это тяжелый труд. И чем младше осужденный, тем сложнее. К нам чаще всего попадают педагогически запущенные дети, они и в пятнадцать лет не имеют опоры внутри себя. А что говорить о тех, кто младше? Они не смогут осознать и сделать верные выводы из этого опыта".