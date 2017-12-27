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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Афера в метрах

Вынесен приговор по делу о "пропаже" 1500 квартир
Текст: Никита Зайков ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7461 (295)
В Новосибирске участникам преступной группы, промышлявшей махинациями с муниципальными квартирами, вынесли обвинительные приговоры. Причем уже во второй раз. В декабре прошлого года "криминальный квартет" уже был осужден, однако областной суд направил громкое дело на новое рассмотрение. В итоге сроки заключения "срезали" вдвое.

Аферу с муниципальным жильем в народе называют "делом о 1500 квартир" - именно эту цифру назвали сотрудники МВД, впервые сообщив о преступной схеме, раскрытой в 2014 году. Следствие ограничилось несколькими десятками эпизодов. Основными фигурантами дела о незаконной перепродаже 25 квартир, принадлежавших муниципалитету и предназначавшихся для льготников, стали бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрей Гудченко и трое его сообщников из агентства недвижимости. Соучредитель этой компании Павел Селякин и сотрудница Людмила Епихина обвинялись в мошенничестве, а вот супруга бизнесмена Валерия Селякина лишь в пособничестве по девяти эпизодам.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Приговором годовой давности Гудченко и Селякину суд назначил наказание в виде 8 и 7 лет колонии соответственно. Женщины отделались условными сроками. Но уже в конце марта это решение суда было отменено. Гудченко и Селякин, находившиеся под домашним арестом, вновь покинули зал суда в наручниках: первый в колонии проведет в общей сложности 4 года, его подельник на полгода меньше. В "зачет" пойдет и то время, что они уже отсидели. Женщины вновь получили условное наказание: 3,5 года - Епихина и 3 года - Селякина. Кроме того на каждого из фигурантов были наложены различные суммы штрафов от 60 тысяч до миллиона рублей. Смягчение приговора объясняется тем, что по части эпизодов истекли сроки давности, да и обвинение в этот раз настаивало на менее суровом наказании.

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Схема такова: муниципалитет получал квартиры от застройщиков, а затем росчерком пера нечистого на руку чиновника часть из них уходила подставным лицам по значительно заниженной стоимости. "Скидка" составляла от 30 до 50 процентов. Через какое-то время эти квартиры выставлялись на продажу агентством недвижимости Селякина уже по рыночной цене. Разница оседала в карманах дельцов. Таким образом они зарабатывали в течение почти восьми лет, до февраля 2014 года. По подобной схеме в городе действительно могло быть реализовано до 1,5 тысячи муниципальных квартир.

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Следствие считает, что по той же схеме работала и бывшая начальница Гудченко - руководитель управления по жилищным вопросам мэрии Светлана Стынина. Она, как уверены следователи, совместно с двумя подельницами "провернула" незаконную продажу почти 40 квартир.

На днях адвокат бывшей чиновницы написал ходатайство в Верховный суд РФ, попросив передать дело чиновницы в суд другого региона, по его мнению, в Новосибирске к Светлане Стыниной, которая после пресечения преступной схемы долго скрывалась в Чехии, не смогут отнестись объективно. Кроме того адвокат заявил, что среди покупателей были не только подставные лица, но и многие известные люди, желавшие приобрести квартиры со скидкой.

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