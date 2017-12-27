В среду в Иркутской области полицейские наградили таксиста Азамжона Жалилова за спасение мальчика, которого маршрутный автобус почти два километра протащил волоком по дороге. Для этого водителю такси пришлось "подрезать" автобус и подставить под удар свою машину.

На награждение прибыли и родители спасенного мальчика, которые искренне благодарили Азамжона Жалилова (на фото справа) за поступок. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

ЧП произошло в городе Ангарске. Бабушка с семилетним внуком высаживались из автобуса. Женщина успела выйти, мальчик соскочил вслед за ней, но в этот момент водитель закрыл двери и тронулся. Ребенку зажало руку дверями. Бабушка бросилась вдогонку, кричала, махала руками, но водитель не обратил на нее никакого внимания. Как и на автомобилистов, которые сигналили, пытаясь таким образом остановить автобус. Позже водитель объяснял полиции, что мальчика якобы не было видно.

- Ну видел, что фарами моргали, слышал, что сигналили. Думал: то ли обогнать хотят, то ли что, - оправдывался он позже.

Пытался привлечь внимание водителя автобуса и Азамжон Жалилов, занимающийся частным извозом. Сначала ему показалось, что за маршруткой тащится тряпка, потом он присмотрелся и похолодел: это же ребенок! Мужчина прибавил газу, поравнялся с кабиной автобуса, стал сигналить и махать водителю из окна. Но тот в его сторону даже не повернулся. Пришлось идти на риск - обгонять автобус и тормозить перед ним.

- У меня был пассажир. Но мне даже помогал, подсказывал, что делать, а когда автобус врезался в нас, выскочил и побежал к мальчику. А я - к водителю. Закричал: "Ты куда смотришь, ты же человека тащишь!" А он ничего даже не сказал, просто смотрел на меня и к ребенку не вышел, - рассказывал потом Азамжон.

Ребенка тащило за автобусом почти два километра. Только слой снега на дороге да толстая зимняя одежда и обувь спасли маленького ангарчанина от серьезных травм. Медики обнаружили у него сильный ушиб правой руки - той, что зажало дверями. С места ДТП мальчика увезла "скорая", но после осмотра врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Машине отважного горожанина повезло меньше: автобус помял ей крыло и повредил дверь.

- А что машина - это железо, ее отремонтировать можно, - лишь пожал плечами Азамжон. - Я больше за ребенка боялся.

Общественный совет при УМВД России по Ангарскому городскому округу решил наградить Азамжона Жалилова за неравнодушие. Вчера начальник городского управления МВД Андрей Суслов лично поблагодарил смелого горожанина за мужество и решительность и вручил ему подарок. Искренне благодарили таксиста и родные мальчика, которые тоже приехали на награждение. А вот водителем и перевозчиком займется следственный комитет.