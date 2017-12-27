В Кузбассе участились кражи тяжелой техники

Новости

В МИД РФ прокомментировали данные СМИ о доходах дипломатов 22:48
В Петербурге восстановили движение транспорта после взрыва 22:45
В парке "Музеон" появится тюбинговая горка 22:43
Смольный: Дети не пострадали при взрыве в магазине 22:35
Российские военные эвакуировали раненых сирийцев в Восточной Гуте 22:22
Спасатели проверяют информацию о пожаре в комплексе "Флакон" в Москве 22:21
Переданных в ЛНР пленных осмотрят врачи 22:13
Врачи раскрыли состояние пострадавших при взрыве в Петербурге 21:58
При взрыве на зернохранилище в Аргентине пострадали 17 человек 21:55
Очевидцы рассказали подробности о взрыве в петербургском супермаркете 21:48
Власти Петербурга окажут помощь пострадавшим при взрыве в магазине 21:23
Владимир Путин поднял тост за Россию 20:54
В петербургском супермаркете сработала самодельная бомба 20:44
Роскосмос: Должностные лица не приняли необходимых мер при пуске "Союза" 20:29
СК назвал взрыв в Петербурге покушением на убийство 20:25
Арестован экс-глава следственного управления СК по ЦАО Москвы Крамаренко 20:19
Кадыров назвал блокировку аккаунтов в соцсетях "мышиной возней" 20:08
В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego 20:04
При взрыве в супермаркете Петербурга пострадали 10 человек 19:58
В петербургском супермаркете прогремел взрыв 19:45
Неизвестный начал стрельбу в центре Вашингтона 19:09
Умер "ужасный доктор Корнелиус Эвазан" из "Звездных войн" 18:51
Жириновский первым сдал документы на регистрацию кандидатом в президенты 18:43
МИД назвал цинизмом оценку ЕС о положении русскоязычных в Прибалтике 18:41
В США представили макеты для строительства стены на границе с Мексикой 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
27.12.2017 11:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тягловая сила

В Кузбассе участились кражи тяжелой техники
Текст: Юлия Славина (Кемеровская область)
Российская газета - Экономика Сибири №7460 (294)
Кражу лифта из подъезда жилого дома раскрыли по горячим следам полицейские в городе Новокузнецке Кемеровской области.

О том, что из многоэтажки по улице Косыгина исчезла кабина лифта вместе с прилагающимся к ней специальным оборудованием, в отдел полиции "Новоильинский" городского УМВД России сообщил представитель компании по обслуживанию грузоподъемных машин. Как выяснилось, комплектующие с целью замены старого оборудования на новое сотрудники фирмы привезли и оставили в подъезде накануне - до прибытия специалистов по монтажу. Но утром специалистам, увы, монтировать оказалось нечего.

Арестованы главы предприятий, укравшие деньги на спутники ГЛОНАСС

Вскоре полицейские задержали воров - двух братьев, проживающих в том же самом доме. Они рассказали, что вызвали грузовое такси и вывезли приглянувшийся лифт в пункт приема металлов. Похищенное у злоумышленников выкупили всего за десять тысяч рублей, тогда как сумма нанесенного ими ущерба составила почти 250 тысяч.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Похищенное изъято и возвращено законному владельцу".

Между тем кражи промышленного оборудования и тяжелой техники в Кузбассе в последнее время участились. Так, в Прокопьевске с территории горно-обогатительной фабрики ночью вывезли пятисоткилограммовый редуктор подтяжной лебедки. Агрегат стоимостью 240 тысяч рублей похититель предварительно разобрал на запчасти. Покупателя он нашел за пределами Кемеровской области.

В Волгограде лжесотрудники ЖКХ попались на домашних кражах

В другой регион чуть не уехал и шабот ковочного пневматического молота, украденный с территории промышленной зоны одного из предприятий столицы Кузбасса. Махину весом восемнадцать тонн и стоимостью более миллиона рублей успели погрузить на платформу вагона и перегнать на железнодорожную станцию. Там его и перехватили полицейские. Житель Новокузнецка пошел под суд за угон самосвала марки Shacman. Автомобиль, оформленный в лизинг фирмой, которая занимается грузоперевозками, находился на неохраняемой стоянке. На транспортное средство стоимостью 3,7 миллиона рублей нашелся покупатель в Красноярске.

"Обвиняемый рассказал следователям, что денег за проданный автомобиль не получил: покупатель обещал рассчитаться с ним позже, но так и не сделал этого", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

Кстати

Пять лет назад в Кузбассе началось расследование громкого дела о хищении крупной партии горно-шахтного оборудования (ГШО) с угледобывающих предприятий. Пускатели, вентили, задвижки, вентиляторы, газоизмерительное оборудование, шахтерские самоспасатели и многое другое на общую сумму около миллиарда рублей полицейские обнаружили в складских боксах, принадлежащих местному предпринимателю. Выяснилось, что злоумышленники, имеющие прямое отношение к угольной отрасли, списывали старое ГШО только на бумаге. На деле же агрегаты продолжали эксплуатировать, создавая угрозу безопасности шахтерского труда. А новую технику члены преступной группы отправляли на нелегальный склад в Новокузнецке для дальнейшей продажи.

Главное сегодня

Киев и ЛНР завершили обмен пленными по формуле 75 на 16
МВД опровергло данные о заложниках на фабрике "Меньшевик"
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
В Москве назвали реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному необоснованной
Генштаб ВС РФ: США обучают террористов на своих базах в Сирии