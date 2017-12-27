В Кузбассе участились кражи тяжелой техники

Кражу лифта из подъезда жилого дома раскрыли по горячим следам полицейские в городе Новокузнецке Кемеровской области.

О том, что из многоэтажки по улице Косыгина исчезла кабина лифта вместе с прилагающимся к ней специальным оборудованием, в отдел полиции "Новоильинский" городского УМВД России сообщил представитель компании по обслуживанию грузоподъемных машин. Как выяснилось, комплектующие с целью замены старого оборудования на новое сотрудники фирмы привезли и оставили в подъезде накануне - до прибытия специалистов по монтажу. Но утром специалистам, увы, монтировать оказалось нечего.

Вскоре полицейские задержали воров - двух братьев, проживающих в том же самом доме. Они рассказали, что вызвали грузовое такси и вывезли приглянувшийся лифт в пункт приема металлов. Похищенное у злоумышленников выкупили всего за десять тысяч рублей, тогда как сумма нанесенного ими ущерба составила почти 250 тысяч.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Похищенное изъято и возвращено законному владельцу".

Между тем кражи промышленного оборудования и тяжелой техники в Кузбассе в последнее время участились. Так, в Прокопьевске с территории горно-обогатительной фабрики ночью вывезли пятисоткилограммовый редуктор подтяжной лебедки. Агрегат стоимостью 240 тысяч рублей похититель предварительно разобрал на запчасти. Покупателя он нашел за пределами Кемеровской области.

В другой регион чуть не уехал и шабот ковочного пневматического молота, украденный с территории промышленной зоны одного из предприятий столицы Кузбасса. Махину весом восемнадцать тонн и стоимостью более миллиона рублей успели погрузить на платформу вагона и перегнать на железнодорожную станцию. Там его и перехватили полицейские. Житель Новокузнецка пошел под суд за угон самосвала марки Shacman. Автомобиль, оформленный в лизинг фирмой, которая занимается грузоперевозками, находился на неохраняемой стоянке. На транспортное средство стоимостью 3,7 миллиона рублей нашелся покупатель в Красноярске.

"Обвиняемый рассказал следователям, что денег за проданный автомобиль не получил: покупатель обещал рассчитаться с ним позже, но так и не сделал этого", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

Кстати

Пять лет назад в Кузбассе началось расследование громкого дела о хищении крупной партии горно-шахтного оборудования (ГШО) с угледобывающих предприятий. Пускатели, вентили, задвижки, вентиляторы, газоизмерительное оборудование, шахтерские самоспасатели и многое другое на общую сумму около миллиарда рублей полицейские обнаружили в складских боксах, принадлежащих местному предпринимателю. Выяснилось, что злоумышленники, имеющие прямое отношение к угольной отрасли, списывали старое ГШО только на бумаге. На деле же агрегаты продолжали эксплуатировать, создавая угрозу безопасности шахтерского труда. А новую технику члены преступной группы отправляли на нелегальный склад в Новокузнецке для дальнейшей продажи.