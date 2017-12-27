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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Перестарались

Таксист, осужденный за то, что провез ребенка без детского кресла, добился возмещения вреда
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск №7461 (295)
Верховный суд РФ отменил приговор, вынесенный Центральным судом Кемерова в отношении 50-летнего Евгения Судакова, который угодил на два года за решетку после того, как подвез женщину с маленьким ребенком в такси без детского кресла.

Дело было в августе 2016 года. В 9.00 утра Евгений, работавший в то время по найму у кемеровского предпринимателя, прибыл по вызову на улицу 50 лет Октября. Молодая женщина попросила подвезти ее и двухлетнюю дочку до детской поликлиники на улице Черняховского.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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До места доехали за считаные минуты. И там их уже ждали. Пока пассажирка рассчитывалась за проезд, к машине подошли сотрудники полиции. Один из них, предъявив удостоверение, спросил Судакова, по какой причине тот перевез ребенка без специального удерживающего устройства. Оперуполномоченные Лавренов и Игнатенко отслеживали у детской поликлиники перевозчиков, оказывающих услуги, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья малолетних детей. И Судаков, стало быть, именно таким "зверем" и оказался. Дальше последовал осмотр авто, подтянулись понятые. Потом по иронии судьбы окажется, что все эти люди - тоже сотрудники правоохранительных органов.

В 2016 году суд вынес Судакову обвинительный приговор по 238-й статье: два года лишения свободы

А в сентябре 2016 года Центральный районный суд Кемерова вынес Судакову, который и не отрицал, что допустил административное правонарушение, обвинительный приговор по 238-й уголовной статье: два года лишения свободы. Нет, не условно. Хотя следователь Колмогоров (а следствие продолжалось восемь дней), вручая ему обвинительное заключение, подчеркнул, что по закону максимальное наказание за подобное деяние - пять тысяч рублей штрафа. К слову, в обвинительном заключении не забыли указать и преступный мотив Судакова: корыстную заинтересованность в получении 85 рублей платы за проезд.

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В итоге судья Центрального суда Вялов, вынося решение, полностью занял сторону обвинения и даже не подумал исследовать представленные доказательства. Апелляционная и кассационные инстанции оставили приговор без изменения, хотя, учитывая отсутствие вреда здоровью маленькой пассажирки, имели возможность вообще прекратить дело за отсутствием состава преступления.

В итоге Евгений отсидел семь месяцев - пять в СИЗО и два в исправительной колонии строгого режима N 1 города Мариинска. Все это время его мать Валентина Леонтьевна, страдающая онкологическим и целым рядом других серьезных заболеваний, носила ему передачи и обивала пороги судов, следственных органов и прокуратуры.

Моральный и материальный ущерб, нанесенный ему незаконным уголовным преследованием, Судаков оценил в сумму около двух миллионов рублей. Эти иски удовлетворены. В свою очередь, органы прокуратуры принесли Евгению официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

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