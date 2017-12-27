Омский спасатель Владислав Давыдов снимает пожары и другие чрезвычайные ситуации на специальную action-камеру, закрепленную на шлеме. "Горячие" ролики он выкладывает в Интернете - в целях профилактики. Канал омича "Я - пожарный!" на видеохостинге YouTube уже имеет более 28 тысяч подписчиков. "Спасибо вам за вашу работу", - пишут Давыдову интернет-пользователи со всей страны.

Сильный духом

Два с половиной года назад в Омске произошла страшная трагедия. В поселке Светлый учебного центра ВДВ обрушилось четырехэтажное здание казармы. Под завалами погибли 24 солдата-срочника. Еще несколько десятков только что принявших присягу десантников получили тяжелые травмы.

- Сигнал тревоги застал меня по дороге домой, я возвращался с дежурства, - вспоминает помощник начальника караула 1 ПСЧ по охране Центрального округа города Омска Владислав Давыдов. - Когда мы прибыли к месту трагедии, то даже не догадывались об ее масштабах. Предполагали, что взорвалась мина или граната.

Приступить к разбору казармы и поиску людей спасатели смогли только несколько часов - над руинами нависали многотонные плиты. Использовать технику было опасно. Обломки разбирали вручную.

- Ближе к рассвету мы уже и не надеялись найти выживших, - говорит спасатель. - Объявляли "минуты тишины", запускали собак - безрезультатно. Но вдруг услышали под одной из плит звуки - там точно был человек, я увидел его руку. Откапывали более сорока минут. Парень периодически приходил в сознание. Мы, как могли, его подбадривали, говорили: "Держись, братуха!", "Потерпи, сынок, ты должен жить!". Достали всего переломанного - но он дышал, цеплялся за жизнь всеми силами. Такого крепкого духом пострадавшего я еще не встречал. Ведь он пролежал под завалом всю ночь, с тяжелыми травмами, слыша стоны и крики умирающих товарищей. Он был последний, кого удалось спасти.

На протяжении двух лет Давыдов не решался выкладывать снятые тогда страшные кадры в Сеть.

- Чудовищное горе. Смотреть видео было тяжело и физически, и морально, - признается Владислав. - Столько молодых ребят погибло в мирное время из-за разгильдяйства строителей. Вспоминал, как разбирали голые кирпичи практически без следов скрепляющего раствора. Но потом подумал: а вдруг эта запись поможет предотвратить беду? Может быть, для кого-то эти кадры станут уроком.

А уже следующим утром Владиславу написал тот самый выживший под завалами парень. Двадцатилетний десантник из Уфы Рустам Набиев.

- У меня руки сразу задрожали, когда я начал это смотреть, - говорит Рустам.

После трагедии солдат перенес шестнадцать операций и две клинические смерти. Ему ампутировали ноги, почти год он провел в госпиталях и реабилитационных центрах. Но парень не пал духом, а продолжил жить. Сильно и ярко. Рустам вернулся в родную Башкирию. Увлекся следж-хоккеем и сейчас активно готовится к Паралимпийским играм. Он женился на девушке, которая дождалась его из армии, и в этом году у них родилась дочь София. Рустам тоже ведет свой интернет-канал и помогает людям, попавшим в беду. Недавно его страница в Инстаграм была признана самым жизнеутверждающим блогом.

Тот злополучный день, когда он потерял своих товарищей и стал инвалидом, Рустам считает днем своего второго рождения. С Владиславом он теперь регулярно переписывается.

- Я очень хотел бы встретиться с теми ребятами, которые вытащили меня оттуда, - говорит Рустам. - Просто пожать им руки, поблагодарить, сказать большое человеческое спасибо.

Случайное объявление

Владислав Давыдов пришел в МЧС случайно. Вспоминает, как пятнадцать лет назад бродил в поисках работы по городу и увидел объявление на проезжающем мимо автобусе. Успел записать. И уже на следующий день проходил врачебную комиссию.

- Полгода стажировался, затем занимался в Омском учебном центре ФПС. Все ждал, когда же сам начну тушить, - рассказывает пожарный. - В огонь не пускали, а мне хотелось ринуться в бой, ведь за плечами была служба в десантно-штурмовой бригаде. Потом стал выезжать на пожары. Но на подготовительном этапе не разрешали работать на высоте или включаться в звено газодымозащитников. Равнялся на наставников. Внимательно наблюдал за техникой тушения. Еще тогда у меня появились мысли, что неплохо было бы начинающим пожарным видеть, как в реальных обстоятельствах настоящие профессионалы спасают людей, тушат огонь. Но технической возможности не было.

Несколько лет назад Владиславу сделал первую съемку в огне. После этого стал анализировать свои видео, проводить разбор пожара, обсуждать технику тушения с коллегами. А потом начал выкладывать свои работы в Интернет.

- Возвращаясь с очередного вызова, я все чаще стал задумываться о том, что люди совершают одни и те же ошибки - перекаливают печки, бросают непотушенные сигареты, не ремонтируют старую проводку, засыпают, оставив включенной плиту - рассказывает пожарный. - Они не знают ничего о том, насколько страшен пожар и как опасно бороться с пламенем. Может, моя работа заставит их позаботиться о собственной безопасности? Ведь почти каждый второй пожар из моей практики реально было предотвратить.

Эффект присутствия

При просмотре видео создается эффект присутствия - как будто человек сам находится внутри горящего здания. Кругом дым, искры, треск, крики и мольбы о помощи.

Уже в первые дни спасатель получил сотни откликов. "Мурашки по коже" - писали интернет-пользователи.

- Даже не думал, что мое увлечение съемкой пожаров найдет столько поклонников, - говорит Владислав. - Люди начинают не просто задумываться, а осознанно задавать вопросы. Многие просят снять поучительные ролики о том, как обеспечить безопасность собственного жилья. Какой огнетушитель лучше купить? Что делать, если загорелась машина? Как обучить ребенка правилам безопасного поведения?

Больше не возьму в руки спички

Самое страшное для Давыдова - когда в огне гибнут дети. Он до сих пор не может забыть пожар на улице Октябрьской, в котором чудом выжил четырехлетний мальчик Андрей. Отец ушел по делам и оставил малыша одного. Квартира загорелась, а испуганный ребенок спрятался под одеялом.

Пожарные взломали замок и вскрыли дверь, лестничную клетку заволокло густым дымом. Учитывая, что жилой дом находился в ветхом состоянии, а квартира была на последнем этаже, потолочные перекрытия могли обрушиться в любую минуту. При нулевой видимости спасатели обнаружили в одной из комнат ребенка без признаков жизни. А скорая все не ехала. Делали ребенку искусственную вентиляцию легких, комбинируя с непрямым массажем сердца.

- Наконец он задышал и закричал "Папа!". Этот крик я до сих пор помню, - говорит Давыдов. - На "Уроки безопасности" к школьникам я тоже хожу со своей камерой. Дети с огромным интересом смотрят сюжеты, говорят, что как будто сходили в кино, задают массу вопросов. Один мальчик даже сказал, что никогда больше не возьмет в руки спички. Значит, снимаю не зря. Будем работать дальше.