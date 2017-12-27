На Ставрополье подросток погиб из-за переохлаждения

В Ипатовском районе Ставропольского края выясняют обстоятельства гибели подростка, сообщили в краевом следственном управлении СК.

Трагедия произошла в селе Большая Джалга. Днем 25 декабря на одной из улиц населенного пункта прохожие обнаружили тело 14-летнего мальчика.

- По оперативной информации судебно-медицинского эксперта, смерть несовершеннолетнего наступила в результате переохлаждения. Кроме того, установлено, что накануне подросток употреблял спиртное, - уточнили в следственном управлении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По факту проверки будет решено, возбуждать или нет уголовное дело.