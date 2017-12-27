"Адмирал Макаров" уйдет из Калининграда в Севастополь

Торжественная церемония подъема военно-морского флага прошла на новом сторожевом корабле (СКР) "Адмирал Макаров", построенном в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" для Черноморского флота.

Согласно приказу главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева, зачитанному на церемонии, СКР включен в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с дислокацией в Севастополе.

Ритуал первого подъема Андреевского флага произвел командир сторожевого корабля капитан 2 ранга Григорий Бреев. Экипаж для нового корабля давно сформирован и обучен, служить здесь будут только контрактники.

- Завод "Янтарь" освоил серийное строительство фрегатов проекта 11356. Флоту корабли нужны. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время на заводе "Янтарь" будет развернуто серийное строительство более мощных кораблей, в которых так нуждается флот, - подчеркнул начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

По его словам, фрегат "Адмирал Макаров" прошел все этапы государственных испытаний, в ходе которых были окончательно и детально проверены материальная часть и вооружение корабля, навигационные и гидроакустические средства, системы жизнеобеспечения на предмет соответствия требованиям Главного командования ВМФ к кораблям этого класса.

Как сообщили в отделе отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, испытывали "Адмирала Макарова" в Балтике и Баренцевом море. За время испытаний корабль прошел свыше 20 тысяч миль.

Были выполнены десятки ракетных, зенитно-ракетных, артиллерийских и торпедных стрельб. В их числе - ракетные стрельбы из комплексов "Калибр-НК" и "Штиль", артиллерийских установок А-190 и АК-630, реактивно-бомбовых установок РБУ-6000, а также торпедного оружия.

Вместе с летчиками вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота экипаж "Адмирала Макарова" отработал противолодочные задачи и поисково-спасательное обеспечение. Совершено более 50 посадок корабельных вертолетов на палубу СКР.

Справка "РГ"

Многоцелевой фрегат дальней морской зоны "Адмирал Макаров", заложенный на ПСЗ "Янтарь" в феврале 2012 году и спущенный на воду в сентябре 2015 года, - третий в серии сторожевых кораблей проекта 11356. Два первых СКР - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - вошли в состав ВМФ России в 2016 году.

Скорость - 30 узлов. Автономность - 30 суток. Дальность плавания - 4850 миль при скорости 14 узлов. Экипаж - 180 человек и 20 морских пехотинцев. Полное водоизмещение - 4035 тонн, стандартное - 3620 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра, осадка - 4,2 метра. На борту базируется 1 вертолет Ка-27ПЛ или Ка-31.