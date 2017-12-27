Новости

В Мексике застрелили венесуэльскую модель и ранили ее спутника 06:12
На Мальте частный самолет врезался в здание аэропорта 06:00
Американцев призвали избегать район взрыва в Петербурге 05:51
В Москве задержан устроивший стрельбу на фабрике "Меньшевик" 05:36
В Приморье автомобилисты встретились на дороге с леопардом 05:34
Путин объяснил массовое увольнение водителей из "Газпрома" 05:16
Киев будет менять арестованных россиян на осужденных в РФ украинцев 04:57
Камчатку накрыл новый мощный циклон 04:52
На Сахалине ураган повредил 46 зданий 04:45
В Приморье суд конфисковал имущество осужденного за взятку чиновника 04:43
Стало известно об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе 04:40
В Бразилии задержали главу мексиканского наркокартеля 04:28
Новый мэр Владивостока официально вступил в должность 04:16
"Прогресс МС-06" успешно отстыковался от МКС 04:14
В Германии теплоход с туристами врезался в опору моста 04:01
Россиянина Мефедова увезли в одесское СИЗО 03:52
СМИ: Китай нарушает санкции ООН и продает нефть КНДР 03:37
США продадут Нигерии 12 турбовинтовых штурмовиков 03:17
Взрыв на зерновом предприятии в Аргентине унес жизнь одного человека 03:16
Пушков назвал "страну года" по нанесению ущерба самой себе 02:48
На юге Исландии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 12 человек 02:46
Багдад продлил запрет на международные авиарейсы в Иракский Курдистан 02:25
Мэр Нью-Йорка попросил горожан не выходить на улицу 02:05
Обама остался лидером "рейтинга восхищения" в США 02:03
Россия оборудует на Кубе две астрономические обсерватории 01:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
27.12.2017 23:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Зырянов завязал

Бронзовый призер Евро- 2008 завершил карьеру
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск №7461 (295)
Трехкратный чемпион России в составе "Зенита", бронзовый призер чемпионата Европы-2008 по футболу Константин Зырянов завершил карьеру игрока и стал главным тренером второй команды питерского клуба - "Зенита-2". Об этом сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Николай Полинин/РИА Новости
СМИ сообщили о готовности Манчини оставить "Зенит" ради "Милана"

Зырянов перешел в "Зенит" в 2007 году из столичного "Торпедо". В первом же сезоне в Санкт-Петербурге он стал чемпионом и лучшим футболистом России. Спустя год он в составе национальной сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы. За время, проведенное в стане "сине-бело-голубых", Константин выиграл Кубок и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

За "Зенит-2" Константин начал выступать в 2014 году. Он помог команде одержать победу во втором дивизионе и закрепиться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Первый официальный матч при Зырянове "Зенит-2" проведет 4 марта в Калининграде против "Балтики".

Главное сегодня

Путин объяснил массовое увольнение водителей из "Газпрома"
Киев будет менять арестованных россиян на осужденных в РФ украинцев
Стало известно об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
Генштаб ВС РФ: США обучают террористов на своих базах в Сирии