Трехкратный чемпион России в составе "Зенита", бронзовый призер чемпионата Европы-2008 по футболу Константин Зырянов завершил карьеру игрока и стал главным тренером второй команды питерского клуба - "Зенита-2". Об этом сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".

Зырянов перешел в "Зенит" в 2007 году из столичного "Торпедо". В первом же сезоне в Санкт-Петербурге он стал чемпионом и лучшим футболистом России. Спустя год он в составе национальной сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы. За время, проведенное в стане "сине-бело-голубых", Константин выиграл Кубок и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

За "Зенит-2" Константин начал выступать в 2014 году. Он помог команде одержать победу во втором дивизионе и закрепиться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Первый официальный матч при Зырянове "Зенит-2" проведет 4 марта в Калининграде против "Балтики".