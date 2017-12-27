На финской границе микроавтобус прорвался через таможню

В Ленинградской области на границе с Финляндией микроавтобус прорвался через таможню и скрылся. При этом пострадал таможенник.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, инцидент произошел ночью. Микроавтобус ехал из Финляндии в Россию. Пройдя финский пограничный и таможенный контроль, машина пересекла границу на международном автомобильном пропускном пункте "Торфяновка".

После прохождения российского пограничного контроля машина по правилам должна была отправиться к таможенникам. Однако водитель рассудил иначе. Чем было вызвано его решение, выясняется. Однако действовал он довольно агрессивно. В СЗТУ подтвердили, что во время инцидента пострадал один из сотрудников таможни, однако подробностей не уточнили.