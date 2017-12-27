На фрегате "Адмирал Макаров" подняли Андреевский флаг

Спустя два дня после передачи новейшего фрегата проекта 11356 "Адмирал Макаров" российскому Военно-Морскому флоту на корабле торжественно подняли Андреевский флаг. Эта церемония, последовавшая за оглашением приказа главкома Владимира Королева, означает - сторожевик официально принят в боевой состав нашего ВМФ.

По традиции в Калининград, на достроечную набережную завода "Янтарь", где собирали и спускали на воду новый корабль, съехались большие чины. Из Москвы прилетел начальник Управления кораблестроения Военно-морского флота России Владимир Тряпичников и представители Объединенной судостроительной корпорации. Из Питера - гендиректор конструкторского бюро, на котором фрегат проектировали, Андрей Дьячков. На церемонии также присутствовал командующий Балтийским флотом Александр Носатов - его офицеры обеспечивали морские испытания "Макарова". Но главными именинниками в этот день, конечно же, были работники местной судоверфи и экипаж фрегата во главе с капитаном 2 ранга Григорием Бреевым.

- Первые два корабля этой серии уже вошли в состав Черноморского флота и успешно решают поставленные задачи. В июне они нанесли эффективный удар по военным объектам запрещенной в России радикальной группировки "ИГИЛ", - напомнил вице-адмирал Носатов. Он добавил, что фрегаты необходимы для противодействия надводным кораблям, а при их строительстве использовались самые передовые технологии.

- "Адмирал Макаров" прошел все этапы государственных испытаний, в ходе которых были окончательно и детально проверены материальная часть и вооружение корабля, навигационные и гидроакустические средства, системы жизнеобеспечения на предмет соответствия требованиям Главного командования ВМФ к кораблям этого класса, - сказал на церемонии контр-адмирал Тряпичников.

Уже решено, что новый фрегат войдет в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота, а портом его приписки станет Севастополь. Между прочим, там уже служат два корабля данного проекта - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Именно их имел в виду Александр Носатов, говоря об ударах с моря по террористам в Сирии. Оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК", фрегаты действительно показали себя очень эффективными боевыми единицами. Помимо ударных систем, корабли несут и другой весьма мощный арсенал. В частности, зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", ракетно-артиллерийский "Палаш", артустановки А-190 калибром 100 мм и 30-мм АК-630М, торпедное и противолодочное вооружение, в том числе реактивно-бомбовую установку РБУ-6000. Кроме того, каждый фрегат имеет на борту вертолет типа Ка-27 или Ка-31 и беспилотники "Орлан-10" с радиусом действия около 120 километров - эти дроны моряки используют для разведки и целеуказания.

При таком солидном арсенале фрегат может набирать скорость до 30 узлов, то есть более 55 километров в час. Он имеет запас хода около 5 тысяч морских миль (порядка 9 тыс. километров) и готов целый месяц плавать автономно, то есть не заходить в порты или базы. Учитывая, что "Адмиралу Макарову" наверняка придется нести службу не только на Черном море, но в составе Средиземноморского соединения нашего ВМФ, эти характеристики выглядят весьма полезными.

Справка "РГ"



Новый фрегат относится к кораблям так называемой "адмиральской серии" и назван в честь выдающегося русского флотоводца, океанографа, кораблестроителя и ученого вице-адмирала Степана О́сиповича Макарова. Именно он изобрел минный транспорт и был родоначальником теории непотопляемости. Макаров также автор русской семафорной азбуки и инициатор использования ледоколов.



В русско-японскую войну адмирал командовал Тихоокеанской эскадрой и руководил действиями кораблей при обороне Порт-Артура. В этой же войне Макаров погиб - весной 1904 года броненосец "Петропавловск", на котором он находился, подорвался на японской мине.