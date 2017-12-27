Следствие рассматривает несколько версий взрыва в петербургском супермаркете. Уже очевидно: это не случайное стечение обстоятельств. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Картина весьма противоречивая. В петербургском главке говорят, что в 18.30 к ним поступил сигнал о громком хлопке, но природа его была не ясна. На место выехали оперативные службы, спасатели.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка рассказал "РГ", что, когда "скорая" увезла раненых, даже опытные сотрудники ведомства не понимали, что же случилось. Разрушений не было, но люди пострадали.

Изначально за медицинской помощью обратились три человека. В материалах уголовного дела фигурируют уже четверо, впоследствии источники в экстренных службах стали говорить о десяти пострадавших. Разночтения объясняются просто: кто-то в первые минуты после взрыва находился в шоковом состоянии, кто-то обратился за помощью, когда уже покинул магазин.

Из супермаркета вывели всех находившихся в нем людей, до позднего вечера там работали следователи, криминалисты, сотрудники спецслужб. Почти сразу они обнаружили предполагаемые следы самодельного взрывного устройства - шарики от подшипников, которые могли использоваться в качестве поражающих элементов.

Также с большой вероятностью установлено, что взрыв произошел в камере хранения. Кто именно пользовался одной из ее ячеек, сейчас выясняется, следователи просматривают записи с камер видеонаблюдения и ищут свидетелей. Их достаточно много, ведь взрыв произошел в час пик, когда возвращавшиеся с работы люди пошли по магазинам.

Петербурженка Ирина Куликова рассказала корреспонденту "РГ", что проходила мимо, услышала хлопок, а потом из магазина побежали люди. Но паники не было. Через несколько минут приехали экстренные службы.

"В районе 19.00 слышали взрыв. Думали, что бахнул салют, но по истечении трех минут за окном послышались звуки сирен: "скорые", пожарные, полиция - очень много машин. Вышли на улицу покурить, и наш сосед сообщил нам, что взорвали магазин "Перекресток". Туда побежали несколько людей - по всей видимости, родные пострадавших", - рассказала в соцсетях жительница Санкт-Петербурга по имени Анастасия. Девушка признается, что до сих пор в шоке от случившегося...

Очевидно, взрыв в Северной столице в обычный день перед праздниками шокировал всю страну...