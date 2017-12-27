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27.12.2017 17:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге на стройке погиб рабочий из Северной Кореи

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские следователи пришли с проверкой на стройку, расположенную на улице Уральской. Накануне здесь погиб один рабочий, его товарищ получил серьезные травмы.

Как сообщил "РГ" официальный представитель Следственного комитета по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов, оба рабочих - граждане Северной Кореи.

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Следователи уже выяснили, что мужчины занимались монтажными работами на стройплощадке, находились в люльке. В какой-то момент трос оборвался.

Один из рабочих выпал из люльки и разбился насмерть. Второй смог зацепиться за борта конструкции. Он также получил травмы, но спасся. Сейчас выживший рабочий госпитализирован в одну из петербургских больниц.

Следователи выясняют, почему на люльке оборвался трос, чтобы пролить свет на все обстоятельства дела, назначены судмедэкспертизы.

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