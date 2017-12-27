В петербургском супермаркете прогремел взрыв

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из сетевых супермаркетов.
По предварительным данным, хлопок раздался в камере хранения, расположенной возле касс. Пострадали несколько человек, они госпитализированы.
Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в магазин приехали взрывотехники и оперативные службы. Сейчас они обследуют место происшествия, но что произошло сказать не могут, отмечая лишь, что разрушений нет. Тем не менее, за медицинской помощью обратились три человека.
В Петербурге произошел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие#Петербург #РФ #Россия #взрывhttps://t.co/47VWRXEsE9 pic.twitter.com/rSDy6YUll0— 112.ua (@news112ua) December 27, 2017
Не успели оправиться от московского стрелка на фабрике "Меньшевик", как "бахнуло" в #Питер.— Alexander Kochetov (@akoteus) December 27, 2017
В Санкт-Петербурге в #Перекресток на Кондратьевском произошел #взрыв, предположительно, в камере хранения. Пострадали трое человек. pic.twitter.com/RCN3SpIj2R
Пятый канал публикует первые кадры из магазина в Петербурге, где произошёл взрыв.https://t.co/z9ncXLaI6c#Петербург #взрыв pic.twitter.com/KPgkBKe6Vd— Пятый канал Новости (@5tv) December 27, 2017