В петербургском супермаркете прогремел взрыв

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из сетевых супермаркетов.

По предварительным данным, хлопок раздался в камере хранения, расположенной возле касс. Пострадали несколько человек, они госпитализированы.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в магазин приехали взрывотехники и оперативные службы. Сейчас они обследуют место происшествия, но что произошло сказать не могут, отмечая лишь, что разрушений нет. Тем не менее, за медицинской помощью обратились три человека.