В Волгограде три человека погибли при пожаре

В Волгограде пожарные обнаружили тела трех человек, погибших во время пожара в частном доме. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Шаблиевской Кировского района города поступило в около 10 часов. В жилом доме горели вещи на площади около 30 квадратных метров.

После локализации и тушения огнеборцы обнаружили тела трех человек. По данным пресс-службы областного управления СК России, в уничтоженном огнем доме проживала женщина с тремя детьми. Вероятнее всего, погибшие - мать и двое ее младших детей. Старший ребенок в момент пожара находился в школе.

К месту пожара выдвинулись сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят его причину.